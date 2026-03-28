அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவிக்கு பேராசிரியர் பாலியல் தொல்லை.. என்ன செய்கிறது PoSH அமைப்பு?

Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (08:57 IST)
Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (08:58 IST)
அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவி ஒருவருக்கு பேராசிரியர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக எழுந்துள்ள புகார் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தனது கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த பேராசிரியர் பாலியல் சீண்டல்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும், இதில் மேலும் பல மாணவிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்வி பயிலும் இடத்திலேயே மாணவிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாதது துரதிர்ஷ்டவசமானது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த விவகாரத்தில் தமிழக காவல்துறை முழுமையான விசாரணை நடத்தி உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்றும், பாதிக்கப்பட்ட மாணவிகளின் ரகசியத்தை பாதுகாத்து அவர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
கடந்த ஆண்டு இதேபோன்ற சம்பவம் நடந்தபோது உயர்கல்வித்துறை எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன ஆனது என்றும், பல்கலைக்கழகத்தின் 'பாலியல் தொல்லை தடுப்பு குழு' முறையாக செயல்படுகிறதா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் இதற்கு பதிலளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்ட அவர், பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் தைரியமாக புகார் அளிக்க முன்வர வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.