டீயும் காபியும் கலந்த மாதிரி இருக்கும்!.. விஜயுடன் கூட்டணி பற்றி அண்ணாமலை நக்கல்!..

BY: BALA
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (15:46 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (15:48 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய விஜய் இதுவரை எந்த கட்சியுடணும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய விஜய் இதுவரை எந்த கட்சியிடனும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை. இத்தனைக்கும் எங்களோடு கூட்டணி அமைத்தால் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம் எனவும் விஜய் அறிவித்தார். ஆனால் தமிழகத்தில் உள்ள கட்சிகள் திமுக, அதிமுக என கூட்டணி அமைத்து விட்டன..

திமுகவின் முரண்டு பிடித்து வந்த காங்கிரசை எப்படியாவது தங்கள் கூட்டணிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என தவெக முயற்சி செய்தது. ஆனால் சாதுர்யமாக காய் நகற்றி  முதலவர் முக ஸ்டாலின் காங்கிரஸை திமுக கூட்டணியில் சேர்த்து விட்டார். எனவே விஜய் தனித்து போட்டியிடும் நிலைக்கு ஆளாகியிருக்கிறார்.

ஒருபக்கம் விஜயை அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்குள் கொண்டுவரும் முயற்சிகள் நடந்து வருவதாகவும், தவெகவுக்கு 50 சீட் மற்றும் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் துணை முதல்வர் பதவி கொடுப்பதாக பேசி வருவதாகவும் செய்திகள் வெளியானது.. மேலும், திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்றால் விஜய், அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணைவதுதான் நல்லது என தொடர்ந்து பலரும் பேசி வருகிறார்கள்..

இந்நிலையில், இதுபற்றி செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை ‘விஜயை பொறுத்தவரை நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டோம்.. தவெகவுடன் எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடக்கவில்லை என நயினார் நாகேந்திரனும் சொல்லிவிட்டார். தவெகவின் சித்தாந்தமும், எங்களின் சித்தாந்தமும் வேறு வேறு.. டி. காபி ஒன்றாக கலக்காது.. இந்திய கூட்டணி வலிமையாக இருக்கிறது.. நாங்கள் தேர்தலை சந்திக்க தயாராக இருக்கிறோம்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்..

