12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வரும் கோதாவரி மகா புஷ்கரம்.. தேதி அறிவிப்பு..!

கும்பமேளாவுக்கு நிகராக கருதப்படும், 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கோதாவரி நதியில் நடைபெறும் புண்ணிய நீராடல் திருவிழாவான கோதாவரி மகா புஷ்கரம் நடத்துவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை ஆந்திர மாநில அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
இதன்படி, கோதாவரி மகா புஷ்கர புனித யாத்திரை, ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஜூன் 26, 2027 அன்று தொடங்கி ஜூலை 7, 2027 வரை மொத்தம் 12 நாட்களுக்கு நடைபெறும் என்று அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக பேசிய வருவாய் துறையின் முன்னாள் சிறப்பு செயலாளர் எம். ஹரி ஜவஹர்லால், இந்த 12 நாட்கள் நடைபெறும் கோதாவரி மகா புஷ்கர விழாவுக்கு தேதியை உறுதி செய்ய, திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானங்களின் ஆஸ்தான ஜோதிடரான டி. வெங்கட கிருஷ்ண பூர்ண பிரசாத்தின் நிபுணர் கருத்தை மாநில அரசு பெற்றதாக தெரிவித்தார்.
அறநிலையத்துறை ஆணையர், டிடிடி அர்ச்சகரின் ஆலோசனையின் பேரில், கோதாவரி புஷ்கரத்தின் காலத்தை தீர்மானித்து, 2027 ஜூலையில் நடைபெறும் என்று ஆந்திர அரசு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.