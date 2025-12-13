முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வரும் கோதாவரி மகா புஷ்கரம்.. தேதி அறிவிப்பு..!

Advertiesment
கோதாவரி புஷ்கரம்

Mahendran

, சனி, 13 டிசம்பர் 2025 (14:07 IST)
கும்பமேளாவுக்கு நிகராக கருதப்படும், 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கோதாவரி நதியில் நடைபெறும் புண்ணிய நீராடல் திருவிழாவான கோதாவரி மகா புஷ்கரம் நடத்துவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை ஆந்திர மாநில அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 
இதன்படி, கோதாவரி மகா புஷ்கர புனித யாத்திரை, ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஜூன் 26, 2027 அன்று தொடங்கி ஜூலை 7, 2027 வரை மொத்தம் 12 நாட்களுக்கு நடைபெறும் என்று அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
 
இதுதொடர்பாக பேசிய வருவாய் துறையின் முன்னாள் சிறப்பு செயலாளர் எம். ஹரி ஜவஹர்லால், இந்த 12 நாட்கள் நடைபெறும் கோதாவரி மகா புஷ்கர விழாவுக்கு தேதியை உறுதி செய்ய, திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானங்களின் ஆஸ்தான ஜோதிடரான டி. வெங்கட கிருஷ்ண பூர்ண பிரசாத்தின் நிபுணர் கருத்தை மாநில அரசு பெற்றதாக தெரிவித்தார்.
 
அறநிலையத்துறை ஆணையர், டிடிடி அர்ச்சகரின் ஆலோசனையின் பேரில், கோதாவரி புஷ்கரத்தின் காலத்தை தீர்மானித்து, 2027 ஜூலையில் நடைபெறும் என்று ஆந்திர அரசு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கேரள உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுகள்: காங்கிரஸ் கூட்டணி அபார வெற்றி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos