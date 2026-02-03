முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் பேச்சு தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தவே: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் விளக்கம்

Advertiesment
விஜய்

Siva

, செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026 (13:35 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழாவில், அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்ததோடு, ஒரு திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. இதற்குப் பதில் அளிக்கும் வகையில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
 
விஜய்யின் பேச்சு குறித்து அமைச்சர் கூறுகையில், "விஜய் தனது கட்சியின் ஆண்டு விழாவில், அங்கிருந்த கட்சி தோழர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காகவே அப்படி கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார் என்று நான் நினைக்கிறேன்," என்றார். 
மேலும், திமுக அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்து தொடர்ந்து விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டாலும், மக்கள் திமுகவின் பக்கமே இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார். "எங்களுடைய முதல்வர் தமிழ்நாட்டின் தலைவராக பொறுப்பேற்றது முதல் பல விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகிறார். 
 
இருப்பினும், மக்களின் மனங்களை வென்றதால் நாங்கள் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வருகிறோம். மக்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ, அதை நாங்கள் உறுதியாகச் செய்வோம்," என அன்பில் மகேஷ் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திடீரென விலகிய அண்ணாமலை.. பாஜக தொண்டர்கள் அதிர்ச்சி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos