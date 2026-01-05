முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஹரே பாய் கம்முனு இரு!.. நயினார் நாகேந்திரனை அசிங்கப்படுத்திய அமித்ஷா!.. வைரல் வீடியோ...

nainar

BALA

, திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (15:41 IST)
தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம் என்கிற தலைப்பில் கடந்த அக்டோபர் 12ம் தேதி தனது பிரச்சார பயணத்தை மதுரையில் தொடங்கினார். அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சென்று வந்துவிட்ட நிலையில் இதன் நிறைவு விழா நேற்று புதுக்கோட்டையில் நடந்தது. அந்த விழாவில் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா, பியூஸ் கோயல்,மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல பாஜக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டார்கள்.

இந்த மேடையில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன் ‘திமுகவால் தமிழக மக்கள் கண்ணீர் வடித்து வருகிறார்கள். அதை மாற்றவே அமித்ஷா வந்துள்ளார். தமிழ்நாட்டிலிருந்து திமுகவை அகற்றி தேசிய ஜனநாயக ஆட்சி கொண்டு வருவோம் என்று பேசினார். மேலும் கரூரில் கூட்டணியில் சிக்கி 41 பேர் பலியானதற்கு திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தான் காரணம். ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டவுடன் அனைவரும் சிறை செல்வார்கள்’ என்றும் பேசினார்.

இறுதியாக அமித்ஷா பேச சென்றபோது அதை அறிவிக்க நினைத்த நயினார் நகேந்திரன் மைக்கை பிடித்து ‘ இப்போது மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா..’ என சொல்ல முற்பட்டபோது அவரை தடுத்த அமித்ஷா ‘ஹரே பாய் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்றவரை கூப்பிடு’ என்றார். அதன்பின் அமித்ஷா பேசுவதை மொழிபெயர்ப்பாளர் மொழிபெயர்த்தார்
.
இந்த வீடியோவை திமுகவினர் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து ‘நீங்கள் என்னதான் மாநில தலைவராக இருந்தாலும் டெல்லியில் இருப்பவர்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கும் மரியாதை இதுதான்’ என்று பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.




