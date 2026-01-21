யாரும் கூட்டணிக்கு வரலை.. தனியா போராடுவோம்.. நம்மிடம் இழப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை.. விஜய் முக்கிய முடிவு..!

அதிமுக, திமுக கட்சிகள் தங்கள் கூட்டணியை கிட்டத்தட்ட இறுதி செய்துவிட்ட நிலையில், விஜய் தற்போது அரசியல் ரீதியாகத் தனித்து விடப்பட்டிருப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
இந்த சூழலில்தான், "யாரும் கூட்டணிக்கு வராவிட்டாலும் கவலையில்லை, நாம் தனியாகவே போராடுவோம்" என்கிற தீர்க்கமான முடிவிற்கு விஜய் வந்துள்ளதாக தெரிகிறது.
அரசியலில் நமக்கு இழப்பதற்கு எதுவுமில்லை, ஆனால் பெறுவதற்கு ஒரு புதிய தமிழகம் இருக்கிறது" என்று தனது நிர்வாகிகளிடம் விஜய் ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார்.
திராவிட கட்சிகளின் கூட்டணி பலத்தை உடைக்க, மக்களின் 'நேரடி ஆதரவு' ஒன்றே போதும் என்கிற நம்பிக்கையில் அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார். 234 தொகுதிகளிலும் தவெக தனித்துப் போட்டியிடும் என்று விரைவில் அவர் அறிவிக்கவுள்ளதாக தெரிகிறது.
ஆளும் கட்சியும் எதிர்க்கட்சியும் தங்களது வாக்கு வங்கிகளை பாதுகாக்க போராடும் வேளையில், விஜய் எந்த பின்புலமும் இன்றி களமிறங்குவது ஒரு துணிச்சலான முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் தனித்துப் போட்டியிடுவதன் மூலம், தமிழகத்தில் ஒரு புதிய அரசியல் அத்தியாயம் தொடங்குகிறது. கூட்டணி பலமில்லாமல் போர்க்களத்தில் குதிக்கும் தவெக-விற்கு, இளைஞர்கள் மற்றும் நடுநிலை வாக்காளர்களின் ஆதரவு எந்த அளவிற்குத் துணை நிற்கும் என்பதுதான் இப்போதைய மில்லியன் டாலர் கேள்வி.