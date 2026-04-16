சிங்கம் மாதிரி இருந்த அப்பா!.. விஜய் வந்துட்டார்.. இதை செய்யலன்னா திமுக காலி!.. அழகிரி மகள் கயல்விழி ஆதங்கம்!..

Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (15:39 IST)
Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (15:47 IST)
கலைஞரின் மூத்த மகன் மு.க அழகிரி.. திமுக தென் மண்டல அமைப்புச் செயலாளராக இருந்தவர். அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார். திமுக ஆட்சியில் மதுரைக்கு முதலமைச்சர் போல செயல்பட்டு வந்தவர். ஆனால் அவருக்கும் அவரின் தந்தை கருணாநிதிக்கும் இடையே கருத்துவேறுபாடு ஏற்பட்டு மோதலில் முடிந்தது. இதையடுத்து, திமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து அவரை நீக்கினார் கலைஞர் கருணாநிதி.
அதன்பின் திமுகவில் ஸ்டாலின் கை ஓங்கியது. கலைஞரின் மறைவிற்குப் பின் திமுக தலைவராக மாறிய ஸ்டாலின், 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராகவும் மாறினார். ஆனால் அண்ணன் அழகிரியை திமுகவில் ஸ்டாலின் சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை.. அழகிரி மீண்டும் திமுகவுகுக் வந்தால் அதிகார பகிர்வு தொடர்பாக பிரச்சனை வரும் என அவர் யோசிப்பதாக தெரிகிறது. எந்த மேடையிலும், எந்த பிரச்சாரத்திலும் அவர் அழகிரி பற்றி பேசுவதில்லை.
இந்நிலையில்தான், மு.க அழகிரியின் மகள் கயல்விழி ஒரு பிரபல வார இதழ் ஒன்றில் தனது அப்பா அழகிரியை திமுக ஒதுக்கிவிட்டது பற்றி ஆதங்கம் தெரிவித்திருக்கிறார்
தி.மு.கவுக்கு எதிராக நான் பேசவில்லை. கூட்டணி பலமும், பெரிய அளவுக்கான எதிர்ப்பும் இல்லை என்பதால் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கும் வரும் நிலையில்தான் இருந்தது. ஆனால்,, விஜய் வந்த பின்னால் எல்லாம் மாறிவிட்டது. அவர் பிரிக்கிற ஓட்டு தி.மு.கவின் வெற்றியைத் தவிடுபொடியாக்கும். விஜய்யால் யாருக்கும் மெஜாரிட்டி கிடைக்காத தொங்கு ஆட்சிகூட அமையலாம். இந்த மாதிரியான சூழலில் அப்பாவையும், சீனியர் நிர்வாகிகளையும் அனுசரிச்சு, அவங்களோட அனுபவத்தைப் பயன்படுத்தி சித்தப்பா(ஸ்டாலின்) வெற்றிபெற நினைக்கணும். அதைச் செய்யாமல் சர்வாதிகாரமாச் செயல்படுறது தி.மு.கவின் வெற்றியை நிச்சயம் பாதிக்கும்’ என கூறியிருக்கிறார்.
மேலும் ‘தேர்தல் வந்தால் அப்பாவுக்கு தூங்குவதற்கு கூட நேரம் இருக்காது.. வார்டு வாரியான வாக்காளர் விவரங்களை கையில் வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு நிர்வாகியையும் விரட்டி விரட்டி விரட்டி வேலை வாங்குவார்.. ஆனால் இந்த முறை என் அப்பா வீட்டோடு இருப்பது சிங்கத்தை கூண்டில் அடைச்சது போல இருக்கு. அப்பா எப்போதும் எந்த வருத்தத்தையும் எங்களிடம் காட்டிக் கொண்டதில்லை. ஆனால், எங்களால் இந்த நிலைமையை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை.. அப்போ ஒருபோதும் சாப்பாட்டின் மீது கோபத்தை காட்ட மாட்டார்.. ஆனால் அம்மா என்னிடம் ‘நேற்று அப்பா சரியாக சாப்பிடவில்லை’ என்று சொன்னபோது எனக்கு நெஞ்சை வெடித்துவிடும் போல இருந்தது’ என்று உருக்கமாக பேசியிருக்கிறார்.