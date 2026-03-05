முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அதிமுகவுக்கும் திமுகவுக்கும் தான் போட்டி.. விஜய் ஓட்டு வாங்குவார், ஆனால் ஜெயிக்க மாட்டார்: அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

vijay
BY: Siva
Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (13:55 IST) Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (13:47 IST)
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்பை கண்டுள்ளது. நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சியின் வரவு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், அரசியல் விமர்சகர்கள் ஒரு மாற்றுக்கருத்தை முன்வைக்கின்றனர். 
 
இம்முறையும் நேரடிப் போட்டி என்பது பாரம்பரிய திராவிட கட்சிகளான அதிமுக மற்றும் திமுக இடையேதான் இருக்கும் என்பதே அவர்களின் கணிப்பாக உள்ளது.
 
விஜய்க்கு இளைஞர்கள் மற்றும் ரசிகர்களிடையே பெரும் ஆதரவு இருப்பதால், அவர் கணிசமான வாக்குகளை பிரிப்பார் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆனால், அந்த வாக்குகள் தொகுதிகளில் வெற்றியை தேடித்தருமா என்பது கேள்விகுறியே. 
 
அதிமுகவின் வாக்கு வங்கி மற்றும் திமுகவின் வலுவான கூட்டணி அமைப்பு ஆகியவற்றை தாண்டி, ஒரு புதிய கட்சி ஆட்சி அமைப்பதற்கான இடத்தை பிடிப்பது கடினம் என விமர்சிக்கப்படுகிறது. 
 
விஜய்யின் அரசியல் வருகை ஒரு 'வாக்கு பிரிப்பவராக'  இருக்குமே தவிர, தேர்தல் முடிவுகளில் மிகப்பெரிய ஆட்சி கவிழ்ப்பை ஏற்படுத்தாது என்பதே தற்போதைய கள நிலவரமாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
