ஆண்களுக்கும் இலவச பேருந்து.. மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2000.. எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி அறிவிப்பு..!

இன்று முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
அதிமுகவின் முக்கிய வாக்குறுதியாக 'குலவிளக்குத் திட்டம்' அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,000 நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும். இது தற்போது நடைமுறையில் உள்ள மகளிர் உரிமைத் தொகையை விட இரண்டு மடங்கு அதிகம் என்பதால், இல்லத்தரசிகள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மற்றுமொரு வியக்கத்தக்க அறிவிப்பாக, பெண்களுக்கு வழங்கப்படுவது போலவே ஆண்களுக்கும் நகர பேருந்துகளில் கட்டணமில்லா பயண வசதி அமல்படுத்தப்படும் என்று இபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
கூடுதல் சிறப்பம்சங்கள்:
வீடற்ற ஏழைகளுக்கு அரசு சார்பில் நிலம் வாங்கி கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும்.
100 நாள் வேலை வாய்ப்புத் திட்டம் 150 நாட்களாக அதிகரிக்கப்படும்.
5 லட்சம் பெண்களுக்கு 'அம்மா இருசக்கர வாகனத் திட்டத்தின்' கீழ் ₹25,000 மானியம் வழங்கப்படும்.
நிதி மேலாண்மை குறித்த விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, "நிர்வாகத் திறமையற்ற அரசால் மட்டுமே நிதிச்சுமையை சமாளிக்க முடியாது; அதிமுகவிற்கு அந்த திறமை உண்டு" என்று திமுக அரசை விமர்சித்துள்ளார். இந்த கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகள் அதிமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பை பலப்படுத்துமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.