அதிமுகவை தொட்டுவிட்டார்.. இனிமேல் விஜய்யை சும்மா விடமாட்டோம்.. ராஜன் செல்லப்பா

தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றி கழகம்' மற்றும் அதிமுக இடையே மோதல் முற்றியுள்ளது. சமீபத்தில் நடந்த தவெக நிர்வாக கூட்டத்தில், அதிமுகவை ஒரு ஊழல் கட்சி என்றும், பாஜகவிடம் அடிமையாக இருக்கும் கட்சி என்றும் விஜய் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். விஜய்யின் இந்த திடீர் அட்டாக்கை அடுத்து, அதிமுக மூத்த தலைவர்கள் வரிசையாக பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர்.
மதுரையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர் ராஜன் செல்லப்பா, விஜய்யின் விமர்சனத்திற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார். "விஜய் இப்போதுதான் அதிமுகவை விமர்சனம் செய்ய தொடங்கியுள்ளார். எங்களை தொட்டு பார்த்தால் இனி நாங்கள் சும்மா இருக்க மாட்டோம்," என்று அவர் ஆவேசமாக எச்சரித்தார். மேலும், விஜய் கட்சிக்கு என்று எந்தவிதமான கொள்கையோ, கோட்பாடோ கிடையாது என்றும், ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தெளிவான கொள்கை மற்றும் கோட்பாடுகளுடன் கட்சியை வழிநடத்தி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஏற்கனவே செல்லூர் ராஜு உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் விஜய்க்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்திருந்த நிலையில், ராஜன் செல்லப்பாவின் இந்த 'சும்மா விடமாட்டோம்' என்ற பேச்சு மதுரை அரசியலில் அனலை கிளப்பியுள்ளது. 2026 தேர்தலுக்கு முன்பே அதிமுக - தவெக இடையே உருவாகியுள்ள இந்த நேரடி மோதல், தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.