அதிமுகவில் மீண்டும் பிளவு: எம்.ஆர்.சி. நகர் ஆலோசனையால் அதிரும் எடப்பாடி கோட்டை!

Publish Date: Sat, 09 May 2026 (16:54 IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 (16:56 IST)
தமிழக சட்டமன்றத்தின் ஆயுட்காலம் முடிய இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னை எம்.ஆர்.சி. நகரில் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்களான எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம், சி. விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர். விஜயகுமார் உள்ளிட்ட முன்னாள் அமைச்சர்கள் ரகசிய ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்களுடன் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி, மரகதம் குமரவேல் மற்றும் லீமா ரோஸ் உள்ளிட்ட பல சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கேற்றுள்ளது கட்சிக்குள் பெரும் பிளவை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
எடப்பாடி பழனிசாமி தனது விசுவாசிகளை புதுச்சேரி சொகுசு விடுதியில் தங்க வைத்துள்ள நிலையில், சென்னையில் இக்குழுவினர் தனியாக கூட்டியுள்ள இந்த திடீர் ஆலோசனை கூட்டம் அதிமுகவில் இரண்டு குழுக்கள் உருவாகியுள்ளதை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ளது. தவெக தலைவர் விஜய் பெரும்பான்மையை நெருங்கியுள்ள சூழலில், எடப்பாடியின் ஒற்றை தலைமைக்கு எதிராக இந்த குழுவினர் ஒரு 'ஆபரேஷன்' நடத்துவதாக கூறப்படுகிறது.
"கட்சியைக் காப்பாற்றப் போகிறோமா அல்லது எடப்பாடியின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்போகிறோமா?" என்ற கோணத்தில் இந்த விவாதம் நகர்வதாக தெரிகிறது. கட்சியின் முக்கிய தூண்களாக கருதப்படும் வேலுமணி மற்றும் சண்முகம் ஆகியோர் தனிப்பாதை எடுப்பது, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய அரசியல் நெருக்கடியை தந்துள்ளது. அதிமுக உடையுமா அல்லது தலைமை மாறுமா என்பது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தெரிந்துவிடும்.