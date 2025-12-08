முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அதிமுக - பாஜக கூட்டணி 3-வது இடத்துக்குத் தள்ளப்படும்: டிடிவி தினகரன் கணிப்பு!

Advertiesment
டிடிவி தினகரன்

Mahendran

, திங்கள், 8 டிசம்பர் 2025 (13:47 IST)
அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், திருப்பூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்துக் கருத்துத் தெரிவித்தார்.
 
அவர் கூறுகையில், தி.மு.க.வை வீழ்த்துவதற்கு, தற்போதைய சூழலில் சில கட்சிகள் பிளவுபட்டுள்ளதையும், அ.தி.மு.க. - பா.ஜ.க. கூட்டணியில் இருந்து கட்சிகள் விலகியிருப்பதையும் சரிசெய்ய வேண்டிய அவசியம் உள்ளது என்றார்.
 
மேலும், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையில் ஒரு பலமான கூட்டணி அமையும் பட்சத்தில், அது வரும் தேர்தலில் தமிழகத்தில் நான்கு முனை போட்டிக்கு வழிவகுக்கும். தி.மு.க. கூட்டணி, சீமான் தனித்து போட்டி, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி - மற்றும் த.வெ.க. கூட்டணி என போட்டி அமையும்.
 
த.வெ.க. தலைமையிலான கூட்டணி பலமாக இருந்தால், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட வாய்ப்பிருக்கிறது என்றும், இது எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான வருத்தத்தால் அல்ல, யதார்த்தத்தை கொண்டே சொல்வதாகவும் தினகரன் குறிப்பிட்டார்.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

Tvk Meeting: தமிழ்நாட்ல இருந்த யாரும் வராதீங்க!.. என்.ஆனந்த் கோரிக்கை!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos