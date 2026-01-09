முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அதிமுக - பாஜக தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக முடிந்தது” -நயினார் நாகேந்திரன்

Advertiesment
nainar nagendran

Mahendran

, வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (10:59 IST)
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையிலான தொகுதி பங்கீடு சுமூகமாக முடிந்துள்ளதாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். 
 
சென்னையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "கூட்டணி மற்றும் தொகுதி பங்கீடு குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது; பேச்சுவார்த்தை மிகவும் சுமூகமாக முடிவடைந்தது" என்றார்.
 
பாஜகவிற்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்ற கேள்விக்கு, "எண்ணிக்கையை இப்போது சொல்ல முடியாது, பின்னர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்" என்று அவர் பதிலளித்தார். 
 
மேலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரைவில் தமிழகம் வரவிருப்பதாகவும், அவரது வருகையின்போது கூட்டணிக் கட்சிகளின் பலம் நிரூபிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். 
 
எடப்பாடி பழனிசாமியின் டெல்லி பயணத்திற்கு பிறகு ஏற்பட்டுள்ள இந்த முன்னேற்றம், திமுக கூட்டணிக்கு ஒரு வலுவான போட்டியை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

1 கிராம் தங்கம் விலையில் 1 கிலோ மல்லிகைப்பூ விலை.. அதிர்ச்சியில் பொதுமக்கள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos