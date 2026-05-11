சான்றிதழை சில நிமிடங்களில் கொண்டு வந்து பதவியேற்றார் அமைச்சர் கீர்த்தனா.. பரபரப்பு தகவல்..!

தமிழ்நாடு
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 11 May 2026 (15:26 IST) Updated Date: Mon, 11 May 2026 (15:27 IST)
தமிழக எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு விழாவில் சிறிய நிர்வாக தாமதத்திற்கு பிறகு, அமைச்சர் கீர்த்தனா முறைப்படி பதவிப்பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டார். 
 
முன்னதாக, சட்டமன்ற விதிகளின்படி சமர்ப்பிக்க வேண்டிய தனது வெற்றி சான்றிதழை அவர் கொண்டு வராத காரணத்தால், பதவியேற்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் பதவியேற்காமல் தற்காலிகமாக திரும்ப வேண்டிய சூழல் உருவானது
 
 இந்த சம்பவம் ஊடகங்களில் விவாத பொருளான நிலையில், சில நிமிடங்களில் தனது சான்றிதழை சமர்ப்பித்த அவர், பின்னர் எம்.எல்.ஏஆக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.
 
அமைச்சர் கீர்த்தனாவின் இந்த செயல், சட்ட விதிகளுக்கு இந்த அரசு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை பறைசாற்றுகிறது. ஒரு அமைச்சர் என்ற போதிலும், ஆவணங்கள் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே பதவிப்பிரமாணம் நடைபெறும் என்ற சட்டமன்றத்தின் மரபு நிலைநாட்டப்பட்டது. 
 
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இளம் மற்றும் துடிப்பான அமைச்சர்களில் ஒருவராக கருதப்படும் கீர்த்தனா, தற்போது தனது துறை சார்ந்த பணிகளைத் தீவிரமாக தொடங்கியுள்ளார். இந்த சிறிய இடறலுக்கு பின் அவர் முழு அதிகாரத்துடன் பொறுப்பேற்றது அவரது ஆதரவாளர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

