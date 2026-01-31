களத்தில் அதிமுக, திமுக கூட்டணி மட்டுமே களமாடும்.. மற்ற கட்சிகள் சிதறி ஓடும்: விஜய்யை மறைமுகமாக தாக்கிய ராஜேந்திர பாலாஜி

தமிழக அரசியலில் வரப்போகும் தேர்தல் களம் என்பது அதிமுக மற்றும் திமுக ஆகிய இரு துருவங்களுக்கு இடையிலான போட்டியாகவே இருக்கும் என முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், இந்த இரு பெரும் திராவிடக் கட்சிகள் மட்டுமே களத்தில் வலுவாக நிற்கும் என்றும், மற்ற கட்சிகள் அனைத்தும் நிலைத்து நிற்க முடியாமல் சிதறி ஓடும் என்றும் அதிரடியாக கூறியுள்ளார்.
தமிழக அரசியலில் புதிதாக களம் கண்டுள்ள நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் மற்றும் இதர மாற்று சக்திகளை மறைமுகமாக குறிப்பிடும் வகையிலேயே அவரது பேச்சு அமைந்திருந்தது. "பெரிய கட்சிகள் மோதும்போது சிறிய அமைப்புகள் காணாமல் போய்விடும்" என்ற தொனியில் அவர் பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
கூட்டணி பலம் மற்றும் நீண்டகால அரசியல் அனுபவம் கொண்ட கட்சிகளுக்கே மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். ராஜேந்திர பாலாஜியின் இந்த கருத்து, வளர்ந்து வரும் புதிய அரசியல் சக்திகளை திராவிடக் கட்சிகள் ஒரு பொருட்டாக மதிக்கவில்லை என்பதையே காட்டுகிறது.