முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






களத்தில் அதிமுக, திமுக கூட்டணி மட்டுமே களமாடும்.. மற்ற கட்சிகள் சிதறி ஓடும்: விஜய்யை மறைமுகமாக தாக்கிய ராஜேந்திர பாலாஜி

Advertiesment
rajendira balaji

Siva

, சனி, 31 ஜனவரி 2026 (16:44 IST)
தமிழக அரசியலில் வரப்போகும் தேர்தல் களம் என்பது அதிமுக மற்றும் திமுக ஆகிய இரு துருவங்களுக்கு இடையிலான போட்டியாகவே இருக்கும் என முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார். 
 
சமீபத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், இந்த இரு பெரும் திராவிடக் கட்சிகள் மட்டுமே களத்தில் வலுவாக நிற்கும் என்றும், மற்ற கட்சிகள் அனைத்தும் நிலைத்து நிற்க முடியாமல் சிதறி ஓடும் என்றும் அதிரடியாக கூறியுள்ளார்.
 
தமிழக அரசியலில் புதிதாக களம் கண்டுள்ள நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் மற்றும் இதர மாற்று சக்திகளை மறைமுகமாக குறிப்பிடும் வகையிலேயே அவரது பேச்சு அமைந்திருந்தது. "பெரிய கட்சிகள் மோதும்போது சிறிய அமைப்புகள் காணாமல் போய்விடும்" என்ற தொனியில் அவர் பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
 
கூட்டணி பலம் மற்றும் நீண்டகால அரசியல் அனுபவம் கொண்ட கட்சிகளுக்கே மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். ராஜேந்திர பாலாஜியின் இந்த கருத்து, வளர்ந்து வரும் புதிய அரசியல் சக்திகளை திராவிடக் கட்சிகள் ஒரு பொருட்டாக மதிக்கவில்லை என்பதையே காட்டுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இன்று ஒரே நாளில் ரூ.85000 குறைந்த வெள்ளி விலை.. நேற்று வெள்ளி வாங்கியவர்கள் தலையில் துண்டு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos