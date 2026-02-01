முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் அவர்களே, நீங்கள் வாங்கும் சம்பளம் White-ல் எவ்வளவு? பிளாக்கில் எவ்வளவு?" திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

Advertiesment
விஜய்

Siva

, ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026 (09:36 IST)
தமிழக அரசியலில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வருகைக்கு பிறகு, இதுவரை திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் மட்டுமே விஜய்யை விமர்சித்து வந்தன. ஆனால், தற்போது அதிமுகவும் அந்த வரிசையில் இணைந்துள்ளது. சமீபத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், விஜய்யை நோக்கி சரமாரியான கேள்விகளை எழுப்பினார்.
 
"விஜய் அவர்களே, நீங்கள் வாங்கும் சம்பளத்தில் எவ்வளவு வெள்ளை பணம் எவ்வளவு? கருப்புப் பணம்? என்று அவர் நேரடியாக கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், வாங்கிய சம்பளத்திற்கு முறையாக வரி கட்டினீர்களா? என்றும், மீதமுள்ள பணத்தை எங்கு வைத்துள்ளீர்கள் என்றும் அவர் கேட்டது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அதிமுகவையும் ஒரு ஊழல் கட்சி என்று விஜய் பொதுக்கூட்டத்தில் விமர்சித்ததற்கு பதிலடியாகவே, திண்டுக்கல் சீனிவாசன் விஜய்யின் தனிப்பட்ட வருமானம் குறித்த இந்த கேள்விகளை முன்வைத்துள்ளார். இதன் மூலம், வரும் தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக அரசியலில் விஜய் மற்றும் அதிமுக இடையேயான மோதல் புதிய கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய் நாட் ரீச்சபிள்!.. என் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க!.. செந்தில் பாலாஜி அட்டாக்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos