நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்த வேலுமணி, சண்முகம், தனபால்.. ஈபிஎஸ் கையை விட்டு போகிறதா அதிமுக?

அதிமுக பாஜக சந்திப்பு

Mahendran

, வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (10:45 IST)
சமீபத்தில் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் ஒரு காணொளி தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. அதில் அதிமுகவின் மிக முக்கியமான தலைவர்களான எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம் மற்றும் முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் ஆகியோர் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்திக்கும் காட்சிகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அதிமுக போன்ற ஒரு திராவிட கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள், பாஜக அமைச்சரிடம் இவ்வளவு பணிவு காட்டுவது தொண்டர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிகழ்வு, எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையை தாண்டி, அதிமுகவின் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் பாஜகவுடன் ஒரு ரகசிய உடன்படிக்கையில் இருக்கிறார்களோ என்ற சந்தேகத்தை வலுப்படுத்தியுள்ளது.
 
குறிப்பாக, அமலாக்கத்துறை மற்றும் வருமான வரித்துறை போன்ற மத்திய முகமைகளின் பிடியில் இருந்து தங்களை காத்துக்கொள்ளவே, இந்த தலைவர்கள் டெல்லி தலைமையிடம் சரணடைகிறார்கள் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கடுமையாக சாடுகின்றனர். 
 
இந்த சந்திப்பு எடப்பாடி பழனிசாமியின் பிடி கட்சிக்குள் தளர்வதை காட்டுகிறதா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
 
