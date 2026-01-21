முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அதிமுக சர்வாதிகாரமாக செயல்படுகிறது.. திமுகவில் இணைந்த வைத்தியலிங்கம் பேட்டி!..

vaithyalingam

BALA

, புதன், 21 ஜனவரி 2026 (10:49 IST)
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கிவரும் நிலையில் அரசியல்வாதிகள் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட தொடங்கியிருக்கிறார்கள். கட்சி மாறுவது, கூட்டணிக்கு கட்சிகளை இழுப்பது போன்ற வேலைகள் நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில்தான், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், ஓபிஎஸ்-ன் ஆதரவாளராக பார்க்கப்பட்ட ஒரத்தநாடு எம்எல்ஏ வைத்தியலிங்கம் இன்று காலை தனது பதவி ராஜினாமா செய்தார்.

அதன்பின் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தலைமையில் தன்னை திமுகவில் இணைத்துக்கொண்டார். அதன்ன்பின் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது ‘நான் அதிமுகவிலிருந்து விலகினாலும் அண்ணா தொடங்கிய தாய் கழகத்தில் நான் இணைந்துள்ளேன்.. அதிமுகவிலிருந்து இருந்து அழைப்பு வந்தது.. ஆனால், தனியாக அங்கு சேரவிரும்பவில்லை.  ஓ.பன்னீர்செல்வம் முடிவு எடுப்பதில் காலதாமதம் செய்ததால் திமுகவில் இணைந்தேன்.

அதிமுக சுதந்திரமாக செயல்படவில்லை. சர்வாதிகாரமாக செயல்படுகிறது.எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் அதிமுக செயல்படுவது உகந்ததாக இல்லை.. இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தமிழக மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை அறிவித்து வருகிறார். மக்களும் அவரை புகழ்கிறார்கள். திமுகவிடம் நான் எந்த டிமாண்டையும் வைக்கவில்லை. வருகிற 26ம் தேதி இணைப்பு விழா நடைபெறவுள்ளது. அன்று என்னுடையன் நிறைய பேர் திமுகவில் இணைவார்கள்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

