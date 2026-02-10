தேமுதிக டெல்லியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறது.. மத்திய அமைச்சர் பதவியும் கேட்கிறார்கள்: திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

அதிமுக மற்றும் தேமுதிக இடையேயான கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை என்பதை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இது குறித்துப் பேசிய அவர், தேமுதிக தரப்பில் வைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் அதிமுகவால் ஏற்கப்படவில்லை என்றும், தற்போது அவர்கள் டெல்லியில் பாஜக தலைமையுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும் தெரிவித்தார். தேமுதிக மத்திய அமைச்சர் பதவி மற்றும் ராஜ்யசபா சீட் ஆகியவற்றை குறிவைத்தே பாஜகவுடன் கைகோர்க்க முயல்வதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இருப்பினும், டெல்லியில் நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக முடியும் என தான் எதிர்பார்ப்பதாகத் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.
கடந்த தேர்தல்களில் ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறைவான வாக்கு வங்கியை மட்டுமே வைத்துள்ள தேமுதிக, ராஜ்யசபா சீட், மத்திய அமைச்சர் பதவி மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிக இடங்களைக் கேட்பது "காமெடியின் உச்சம்" என அரசியல் விமர்சகர்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக அரசியலில் நிலவும் இந்த இழுபறி நிலை, கூட்டணிக் கணக்குகளில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.