டிடிவிக்கு 6 இடங்கள்.. ஓபிஎஸ்-க்கு 3 இடங்கள்.. ஈபிஎஸ் முடிவை இருவரும் ஏற்று கொள்வார்களா? தவெகவை நோக்கி செல்வார்களா?

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன. குறிப்பாக, சமீபத்தில் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இடையிலான சந்திப்பிற்கு பிறகு, சில குறிப்பிட்ட எண்கள் ஊடகங்களில் கசிந்துள்ளன.
இதன்படி, அதிமுக 170 தொகுதிகளிலும், பாஜகவிற்கு 30 இடங்கள், டிடிவி தினகரனின் அமமுகவிற்கு 6 இடங்கள் மற்றும் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தரப்பிற்கு வெறும் 3 இடங்கள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
இந்த எண்கள் திட்டமிட்டே எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பால் கசியவிடப்பட்டதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இதன் மூலம் மற்ற கட்சிகளின் பேரம் பேசும் சக்தியை குறைத்து, அவர்களை தற்காப்பு நிலைக்கு தள்ள அதிமுக முயல்வதாக கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும், இந்த நகர்விற்கு ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரன் தரப்பிலிருந்து கடும் எதிர்வினைகள் வந்துள்ளன. தங்களை இவ்வளவு குறைந்த இடங்களில் முடக்க நினைக்கும் அதிமுகவுடன் பயணிப்பது குறித்து அவர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர். இந்த தொடக்கமே ஒருவித கசப்பான சூழலை உருவாக்கியிருப்பது, எதிர்வரும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் எவ்வளவு சவாலானதாக இருக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறது.
ஒருவேளை இணக்கம் ஏற்படாத பட்சத்தில், இவர்கள் விஜய் போன்ற மாற்று சக்திகளை நோக்கி நகரவும் வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.