நான் கொடுக்கும் தொகுதிகளை மட்டுமே வாங்கி கொள்ள வேண்டும்: கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஈபிஎஸ் நிபந்தனை?

தமிழக அரசியலில் அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையிலான கூட்டணி என்பது கொள்கை ரீதியானதாக இல்லாமல், ஒரு நிர்ப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் உருவான ஒன்றாகவே பார்க்கப்படுகிறது என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வரை "பாஜகவுடன் இனி எந்த தேர்தலிலும் கூட்டணியே இல்லை" என்று முழங்கிய எடப்பாடி பழனிசாமி, அடுத்த இரண்டு மாதங்களிலேயே தனது நிலப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. தற்போது பியூஷ் கோயல் போன்ற மத்திய தலைவர்கள் நேரடியாக பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், தொகுதிப் பங்கீட்டில் நிலவும் இழுபறி இன்னும் நீடிக்கிறது.
சமீபத்தில் ஊடகங்களில் கசிந்த தொகுதி பங்கீடு விவரங்கள் குறித்து அதிமுக தலைமை இதுவரை எந்த மறுப்பும் தெரிவிக்காமல் மௌனம் காப்பதன் மூலம், அந்த தகவல்கள் உண்மைதான் என்பதை சூசகமாக உணர்த்துகிறது. இது கூட்டணியில் உள்ள மற்ற கட்சிகளான அமமுக, ஓபிஎஸ் அணி மற்றும் பாஜகவிற்கு விடுக்கப்பட்ட ஒரு மறைமுக எச்சரிக்கையாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
அதாவது, அதிமுகவின் மேலாதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, அவர்கள் ஒதுக்கும் இடங்களை மட்டும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே எடப்பாடி பழனிசாமியின் வியூகமாக இருக்கிறது. இந்த அதிகார போட்டி மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையற்ற சூழல், வரும் 2026 தேர்தலில் இந்தக் கூட்டணி ஒருமித்த கருத்துடன் களமிறங்குமா என்ற சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளது.