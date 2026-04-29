கையொப்பமிட தலைமையாசிரியர்கள் இல்லை.. ஆசிரியர்கள் ஏப்ரல் மாத ஊதியம் பெறுவதில் சிக்கலா?

Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (13:05 IST)
Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (13:06 IST)
தமிழகத்தில் கல்வித்துறை எடுத்துள்ள ஒரு புதிய முடிவினால், ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் இந்த மாதம் ஊதியம் பெற முடியாத இக்கட்டான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
வழக்கமாக, கல்வியாண்டின் இடையில் ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமையாசிரியர்கள், மாணவர்களின் நலன் கருதி மே 31-ஆம் தேதி வரை பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்படுவது நடைமுறை.
இருப்பினும், 2024-2025 கல்வியாண்டில், ஓய்வு பெறும் நாளிலேயே அவர்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதன் விளைவாக, கடந்த ஏப்ரல் 25-ஆம் தேதியுடன் பல தலைமையாசிரியர்கள் பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர்.
ஒவ்வொரு மாதமும் ஆசிரியர்களுக்கான ஊதிய பட்டியலை தயாரித்து, அதில் தலைமையாசிரியர்கள் கையொப்பமிட்டு கருவூலத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும். ஆனால், தற்போது தலைமையாசிரியர்கள் முன்கூட்டியே ஓய்வு பெற்றுவிட்டதால், அவர்கள் இல்லாத பள்ளிகளில் ஊதிய பட்டியலில் கையொப்பமிட ஆள் இல்லாத நிலை உருவாகியுள்ளது.
மதுரை உட்பட தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 600-க்கும் மேற்பட்ட அரசு பள்ளிகளில் இந்த சம்பளப் பிரச்சனை தலைதூக்கியுள்ளது. இதனால் ஆசிரியர்கள் பெரும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். இந்த நிர்வாக சிக்கலைத் தீர்க்க கல்வித்துறை விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் கோரிக்கையாக உள்ளது.