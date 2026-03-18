என்ன அர்ஜூன்.. இங்கிருந்தே ஆரம்பிச்சிடலாமா!.. டெல்லியில் விஜய் செய்த அலப்பறை...

Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (09:47 IST)
Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (09:51 IST)
கரூர் தொடர்பான விசாரணையை சிபிஐ தீவிரப்படுத்தியிருக்கிறது. ஏற்கனவே தவெகவின் நிர்வாகிகளான சிடி நிர்மல் குமார், ஆதாவ் அர்ஜுனா, புஸ்சி ஆனந்த் ஆகியோருக்கு சம்மன் அனுப்பி டெல்லிக்கு நேரில் அவர்களிடம் சிபிஐ விசாரணை நடத்தியது. அதேபோல் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்க்கும் மூன்று முறை சம்மன் அனுப்பி நேரில் வரவழைத்து விசாரணை நடத்தினார்கள். மூன்று முறையும் சிபிஐ கேட்ட கேள்விகளுக்கு விஜய் பதிலளித்தார். அதோடு இனிமேல் சிபிஐ விசாரணை என்றால் சென்னையில் நடத்துமாறு அவர் கோரிக்கையும் வைத்திருக்கிறார். ஆனால் அதை சிபிஐ ஏற்பார்களா என தெரியவில்லை..
சமீபத்தில் விஜய் டெல்லி சென்ற விஜய் சிபிஐ விசாரணை முடிந்து வெளியே வரும்போது அங்கு வெளியே கூடியிருந்த விஜய் ரசிகர்கள் மற்றும் தவெக தொண்டர்களிடம் காரில் இருந்தபடியே சிரித்துக்கொண்டே, கைகாட்டிக் கொண்டே சென்ற வீடியோவும், புகைப்படங்களும் வெளியானது.
இதையடுத்து, ‘எதோ மத்திய அரசிடமிருந்து அவார்ட் வாங்கிக் கொண்டு வருவது போல விஜய் சிரித்துக் கொண்டே இப்படி வெளிவருகிறார்.. 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பான விசாரணையில் கலந்து கொண்டு இப்படி யாராவது சிரித்துக்கொண்டே வருவார்களா?’ என பலரும் அவரை ட்ரோல் செய்தனர்
இந்நிலையில், நேற்று பெரம்பூரில் நடந்த விழாவில் பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா ‘விசாரணை முடிந்து வெளியே வரும் போது விஜய் அண்ணன் என்ன நினைத்தாரோ!.. காரின் மேல் கதவை திறக்க சொன்னார்.. சரி காத்துதான் வாங்குகிறார் என நினைத்தேன்.. அருகில் இருந்த என்னிடம் ‘என்ன அர்ஜுன்.. இங்கிருந்தே ஆரம்பிச்சுடலாமா?’ என்று கேட்டார்.. எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை..
திடீரென மேலே எழுந்து அங்கே நின்று கொண்டிருந்த எல்லோருக்கும் கை காட்டினார்.. அதன்பின் ‘என்ன அர்ஜுன் இது போதுமா?’ என கேட்டார். போதும் என்றேன்.. 'இந்த SOP-லாம் இனிமே இல்லையா?' என்று கேட்டார். 'அதெல்லாம் இனிமே இல்லை.. நாம் எங்கே வேணா போகலாம்’ என்றேன். இதை ஆதவ் அர்ஜுனா சொன்னதும் தவெக தொண்டர்கள் விசில் அடித்து ஆர்ப்பரித்தனர்.