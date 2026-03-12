முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திமுக மிரட்டியதால் ரஜினி அரசியலுக்கு வரவில்லை!.. ஆதவ் அர்ஜுனா காட்டம்!..

Advertiesment
adhav arjuna
BY: Mahendran
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (16:37 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (16:40 IST)
google-news
நடிகர் ரஜினி பாட்ஷா பட விழாவில் அப்போதைய முதல் ஜெயலலிதாவுக்கு பேசினார். அந்த சம்பவம் ரஜினியை அரசியலுக்கு இழுத்தது. அரசியலுக்கு வருவதாக முடிவெடுத்த ரஜினி தொடர்ந்து தனது திரைப்படங்களில் அரசியல் தொடர்பான வசனங்களை பேசி வந்தார். மேலும் ஆண்டவன் எப்போது சொல்லுகிறானோ அப்போது நான் அரசியலுக்கு வருவேன் என தொடர்ந்து பன்ச் வசனம் பேசி வந்தார்.அப்படியே 25 வருடங்கள் போய்விட்டது..

அரசியலுக்கு வரப்போவதாகவும், ஆன்மீக அரசியல் செய்யப் போகிறேன் எனவும் அறிவித்தார் ரஜினி.. அரசியல் தொடர்பான வேலைகள் சூடு பிடித்தது.. ஆனால் திடீரென்று தனது உடல்நிலையை காரணம் காட்டி அரசியல் கட்சி துவங்குவதிலிருந்து ரஜினி விலகினார். ரஜினியை பாஜக இயக்குவதாக அப்போது செய்திகள் வெளியானது., ஏனெனில் நரேந்திர மோடிக்கும், அமித்ஷாவுக்கும், பாஜக தலைவர்களுக்கும் நெருக்கமானவராக ரஜினி இருந்தார்.

இந்நிலையில், தவெகவில் முக்கிய பொறுப்பில் உள்ள ஆதவ் அர்ஜுனா ஒரு விழாவில் பேசும்போது ‘ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரும் முடிவில் இருந்தார்.. அவரை திமுக மிரட்டியது. திமுகவின் மிரட்டலால்தான் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரவில்லை. இப்போது திமுகவுக்கு எதிராக விஜய் நிற்கிறார்.. திமுகவின் மிரட்டலை கண்டு அவர் பயப்படவில்லை என்றால் அவருக்கு மனவலிமை அதிகம்’ என பேசினார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்திய எண்ணெய் கப்பல்களுக்கு அனுமதி இல்லை!.. செய்திக்கு ஈரான் மறுப்பு!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos