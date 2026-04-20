Select Your Language

Notifications

ரஜினி கமல் முதல்வரானா ஓகேவா?.. விஜய் வரக்கூடாதா?!.. பிரகாஷ்ராஜை கிழிக்கும் அம்பிகா!..

prakash raj
BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (15:40 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (15:43 IST)
google-news
திரைத்துறையிலிருந்து பலரும் அரசியலுக்கு வந்திருந்தாலும் எம்ஜிஆருக்கு பின் அதிக கூட்டம் கூடுவது விஜய்க்கு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். விஜய் எங்கு சென்றாலும் அவரை பார்க்க பொதுமக்களும், விஜய் ரசிகர்களும், பெண்களும் கூடி விடுகிறார்கள். அதிலும் சில பெண்கள் கைக்குழந்தைகளைவிட தூக்கிக் கொண்டு விஜயை பார்க்க வந்துவிடுகிறார்கள்.

விஜயை எப்படியாவது நேரில் ஒருமுறை பார்த்து விட வேண்டும் என்பதே அவர்களின் ஆசையாக இருக்கிறது. இது போன்ற தனது ரசிகர்களை நம்பியே அரசியல் கட்சி துவங்கியிருக்கிறார் விஜய்.. துணிச்சலோடு வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் 233 தொகுதிகளில் அவரின் தமிழக வெற்றி கழகம் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது..

சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்த விஜய்க்கு திரைதுறையில் பெரிய ஆதரவு இல்லை.. சீனியர் நடிகர்களான ரஜினி, கமல் பட திமுகவின் ஆதவாளராகவே செயல்படு வருகிறார்கள்.
ஒருபக்கம், நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் விஜய்க்கு எதிராகவும், திமுகவுக்கு ஆதரவாகவும் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.. விஜய்க்கு அரசியல் அனுபவமும் இல்லை.. சினிமாவில் வேண்டுமானால் அவர் முதல்வராகலாம். நிஜத்தில் முடியாது.. என்னுடைய அளவுக்கு கூட விஜய் அரசியல் பேசவில்லை.. நடிகரிடம் நாட்டை கொடுக்க முடியாது’ என பல விமர்சனங்களை விஜயின் மீது வைத்தார் பிரகாஷ்ராஜ்..

இந்நிலையில், பிரகாஷ்ராஜுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள நடிகை அம்பிகா ‘மிஸ்டர் பிரகாஷ்ராஜ்.. ஏழையாக இருந்து பணக்காரணாக மாற ஒரு பாட்டு போதும்.. முழுபடமும் தேவையில்லை.. அண்ணாதுரை, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, கலைஞர், என்டி ராமராவ், ஏன் நமது முதலமைச்சர், துணை முதல்வர் இவர்கள் யாரும் சினிமாக்காரங்க இல்லையா? ஒருவேளை உங்களுக்கு கமல் சாரோ அல்லது ரஜினி சாரோ முதலமைச்சரான ஓகேவா?.. உங்களுக்கு பொறாமையா? இல்ல வருத்தமா?’ என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos