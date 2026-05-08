திமுக-அதிமுக கூட்டணி அதிகாரத்திற்கு வந்தால், அது பேரழிவை ஏற்படுத்தும்; நடிகர் விஷால்

தமிழக அரசியல்
BY: Webdunia
Publish Date: Fri, 08 May 2026 (12:50 IST) Updated Date: Fri, 08 May 2026 (12:44 IST)
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு விசித்திரமான சூழல் தற்போது நிலவி வருகிறது. 108 இடங்களை வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த 'தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை' ஆட்சி அமைக்க அழைக்காத ஆளுநரின் முடிவால் அரசியல் களம் சூடேறியுள்ளது. பெரும்பான்மை கடிதம் இல்லை என்ற காரணத்தைக் கூறி விஜய் முடக்கப்படுவதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
 
இந்தச் சூழலில், தவெக-வை தடுக்கவும், தேர்தலை தவிர்க்கவும் பரம எதிரிகளான திமுகவும் அதிமுகவும் கைகோர்க்கப்போவதாக கசியும் தகவல்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் திமுக ஆதரவுடன் ஆட்சி அமையலாம் என்ற பேச்சு குறித்து நடிகர் விஷால் தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார். 
 
இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கற்பனைக்கே எட்டாத திமுக-அதிமுக கூட்டணி அதிகாரத்திற்கு வந்தால், அது சாமானிய மக்கள் மத்தியில் பேரழிவை ஏற்படுத்தும்; இது எவருக்கும் சற்றும் ஏற்புடையதல்ல" என்று ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
மறுபுறம், மக்கள் தீர்ப்பை புறக்கணிக்கும் வகையில் இந்த 'அதிர்ச்சி கூட்டணி' அமைந்தால், தவெக-வின் 108 எம்.எல்.ஏ-க்களும் ஒட்டுமொத்தமாக பதவி விலகத் தயார் என அக்கட்சித் தலைமை அறிவித்துள்ளது. 
 
இதன் மூலம் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் நெருக்கடியை உருவாக்கி மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்க விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த மோதல் போக்கினால் தமிழக அரசியலில் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க விபரீத சூழல் உருவாகியுள்ளது.
 
Edited by Siva

