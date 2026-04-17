சினிமாவில் வேண்டுமானால் முதல்வர் ஆகலாம்; நிஜ அரசியலில் முடியுமா? - விஜயை விமர்சித்த பிரகாஷ் ராஜ்!

விஜய் அரசியல்
BY: webdunia
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (11:14 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (11:17 IST)
தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் வருகை பெரும் எதிர்பார்ப்பையும் விவாதங்களையும் ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், பிரபல நடிகரும் சமூக செயல்பாட்டாளருமான பிரகாஷ் ராஜ், விஜய்யின் அரசியல் நிலைப்பாட்டை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். 

 
தமிழக வெற்றி கழகம் என்ற புதிய அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கியுள்ள நடிகர் விஜய், நடைபெறும் தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை இலக்காகக் கொண்டு முழுவீச்சில் செயல்பட்டு வருகிறார். பல ஆண்டுகளாகவே தனது ரசிகர் மன்றங்களை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றி, பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளைச் செய்து வந்த அவர், தற்போது நேரடியாக அரசியல் களத்தில் குதித்துள்ளார். திரைப்படங்களில் சமூகக் கருத்துக்களைப் பேசி கைத்தட்டல் பெற்ற அவர், தற்போது நேரடி அரசியலில் இறங்கியிருப்பது அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், இத்தனை ஆண்டுகளாகப் பல முக்கிய சமூகப் பிரச்சினைகளில் மௌனம் சாதித்துவிட்டு, திடீரென முதல்வர் நாற்காலியைக் குறிவைப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்களாலும் மாற்றுச் சிந்தனையாளர்களாலும் விஜய் தொடர்ந்து விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறார்.
 
இந்த நிலையில் சமீபத்திய பரப்புரை ஒன்றில் உரையாற்றிய பிரகாஷ் ராஜ், விஜய்யின் அரசியல் ஈடுபாடு குறித்து  சில கேள்விகளை முன்வைத்தார். அவர் பேசுகையில், சினிமாவில் நாம் டாக்டராகலாம், இன்ஜினியர் ஆகலாம், ஏன்... ஒரே பாட்டில் முதல்வர் கூட ஆகலாம். ஆனால், அரசியலில் அப்படியே நேரடியாக முதல்வர் ஆகிவிட முடியுமா? இத்தனை வருடங்களில் தமிழக மக்களுக்கோ, தமிழ் மொழிக்கோ, தமிழர்களின் தன்மானத்திற்கோ ஒரு பிரச்சனை வந்தபோது அவர் மக்களுக்காக வீதியில் இறங்கி நின்றது உண்டா? நான் பேசிய அளவிற்காவது அவர் இதுவரை அரசியல் பேசியது உண்டா?" என சரமாரியாக விமர்சித்தார்.
 
 
கில்லி', 'வில்லு', 'போக்கிரி' போன்ற பல படங்களில் விஜய்யும் பிரகாஷ் ராஜும் இணைந்து நடித்த காட்சிகள் மற்றும் வசனங்கள் இன்றும் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலம். திரையில் எதிரும் புதிருமாக மோதிக்கொண்ட இவர்கள், தற்போது நிஜ அரசியல் களத்திலும் கருத்து ரீதியாக மோதிக்கொள்வது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

