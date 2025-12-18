முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தவெகவில் இணையும் பெரும்புள்ளிகள்!.. கோவையில் விஜய் போடும் ரகசிய மீட்டிங்!.

Advertiesment
vijay

BALA

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (11:17 IST)
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் களப்பணிகளை துவங்கி விட்டன. இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு கட்சி துவங்கிய நடிகர் விஜயும் இப்போது தீவிர அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார். விழுப்புரம் மற்றும் மதுரை ஆகிய இரண்டு ஊர்களிலும் பிரமாண்டமான மாநாட்டை நடத்திய தவெக மூன்றாவதாக இன்று ஈரோட்டில் பொதுக் கூட்டத்தை இன்று நடத்துகிறார்கள்.

இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பொதுமக்கள், விஜய் ரசிகர்கள், தவெக தொண்டர்கள் என 35 ஆயிரம் பேர் வரை கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு போலீசார் பலர் நிபந்தனைகளை விதித்திருக்கிறார்கள். கூட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகளை அதிமுகவிலிருந்து விலகி சமீபத்தில் தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையன் செய்திருக்கிறார்.

இன்று காலை 11 மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை கூட்டம் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்த கூட்டத்தில் பல ஆயிரம் மக்களுக்கு முன் விஜய் பேசுகிறார். இதற்காக இன்று அதிகாலையே சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் கோவை விமான நிலையத்திற்கு வந்த விஜய் அங்கிருந்து காரில் புறப்பட்டு கோவை லீ மெரிடியன் ஹோட்டலுக்கு சென்றார்.

இந்நிலையில். ஈரோட்டில் கூட்டத்தை முடித்துவிட்டு மாலை 4 மணிக்கு கோவை விமான நிலையத்திலிருந்து மீண்டும் சென்னை புறப்படுகிறார் விஜய். இதற்கிடையில் அவர் தங்கியுள்ள கோவை லீ மெரிடியன் ஹோட்டலில் தவெகவில் விரைவில் இணையுள்ள முக்கிய அரசியல் புள்ளிகளுடன் விஜய் ரகசிய சந்திப்பு நடைபெறுவதாக தற்போது செய்திகள் வெளியே கசிந்திருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஈரோட்டில் தொண்டர் படையை வழிநடத்தும் செங்கோட்டையன்.. களத்தில் நின்று போட்ட பரபரப்பான உத்தரவுகள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos