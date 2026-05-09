மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்க தயார்.. விரக்தியின் உச்சத்தில் இருக்கும் விஜய்..!

vijay
BY: Webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (10:54 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (10:56 IST)
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி காரணமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் கடும் விரக்தியில் இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பெரும்பான்மைக்குச் சற்றே குறைவான இடங்களைப் பெற்ற நிலையில், சிறு கட்சிகளின் ஆதரவை எதிர்பார்த்த விஜய்க்கு நிபந்தனைகள் பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளன.
 
"யாருக்கும் அடிமையாக இருக்க விரும்பவில்லை; பதவிக்காக எவர் காலிலும் விழ மாட்டேன்" என விஜய் ஆவேசமாக பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, திருமாவளவன் போன்ற தலைவர்களின் நிபந்தனைகள் மற்றும் அவர்கள் ஸ்டாலினின் ஆலோசனையின்படி நடப்பதாக எழுந்துள்ள புகார்கள் விஜய்யை அதிருப்தியின் விளிம்பிற்கே தள்ளியுள்ளது. "மக்களின் தீர்ப்பை மதிக்காமல் அனைவரும் எனக்கு எதிராக அணி திரள்வதை எதிர்பார்க்கவில்லை" என அவர் தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
ஆட்சி அமைக்கும் முன்பே இத்தனை நெருக்கடிகள் என்றால், பதவி ஏற்ற பிறகு சுதந்திரமாகச் செயல்பட முடியாது என அவர் கருதுகிறார். இதனால், "ஆட்சியே வேண்டாம், மீண்டும் மக்களிடமே சென்று முழு ஆதரவு கேட்போம்" என்ற மனநிலைக்கு விஜய் வந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. 
 
எனினும், அவரது ஆலோசகர்கள் அவரைச் சமாதானப்படுத்தி வருகின்றனர். உச்ச நீதிமன்ற அணுகுமுறை, மாற்று அரசியல் வியூகங்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகச் செயல்படும் வாய்ப்பு எனப் பல ஆலோசனைகள் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது விஜய் மௌனம் காப்பதால், தவெக தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் பதற்றம் நிலவுகிறது.
 
Edited by Siva

