Select Your Language

Notifications

சினிமாவில் இருந்து யார் அரசியலுக்கு வந்தாலும் விமர்சனங்கள் வரும்: வாக்களித்த் பின் சிம்பு பேட்டி..!

Advertiesment
BY: webdunia
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (17:31 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (17:32 IST)
google-news
சமகால அரசியலில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வரும் வேளையில், நடிகர் சிலம்பரசன் தனது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றியது பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. சென்னை தி.நகரில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கினை பதிவு செய்த அவர், பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார்.
 
தேர்தலில் வாக்களிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்திய சிம்பு, "நானே நேற்றிரவு வாக்களிக்க சொல்லி ட்வீட் செய்யலாம் என்று நினைத்தேன். ஆனால், இந்த ஆண்டு மக்களிடையே பெரும் விழிப்புணர்வு இருப்பதை உணர முடிகிறது. அனைவரும் ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்களிப்பது ஒரு நல்ல மாற்றத்தின் அறிகுறியாகும்" என்று தெரிவித்தார்.
 
அரசியலில் நடிகர்களின் வருகை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மக்களின் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு. நான் ஒரு நடிகனாக இருப்பதால், எந்த ஒரு கட்சிக்கும் சார்பாக பேச முடியாது. எனது ரசிகர்களும் அனைத்து கட்சிகளிலும் உள்ளனர்" என்று நிதானமாக பதிலளித்தார். மேலும், புதிய வாக்காளர்கள் அதிக அளவில் பங்கேற்பது ஆரோக்கியமான ஜனநாயகத்திற்கு சான்று என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்துள்ளது குறித்து கேட்டபோது, அதனை ஒரு நல்ல விஷயமாக பார்ப்பதாகக் கூறிய சிம்பு, சினிமாவில் இருந்து யார் அரசியலுக்கு வந்தாலும் விமர்சனங்கள் எழுவது இயல்புதான் என்றும், அதை எதிர்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்றும் எதார்த்தமாக பேசினார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos