அழுத்தமா?.. எனக்கா?.. தவெக விழாவில் விஜய் போட்ட டேன்ஸ்!.. வைரல் வீடியோ!...

vijay

Mahendran

, திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (12:01 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை குறி வைத்திருக்கிறார்.. காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் தங்களுடன் கூட்டணி அமைக்க வருவார்கள் என அவர் எதிர்பார்த்தார்.. ஆனால் காங்கிரஸ் இந்த முறையும் திமுகவுடன்தான் கூட்டணி அமைக்கும் என தெரிகிறது.. எனவே விஜய்க்கு இது ஏமாற்றமாக முடிந்திருக்கிறது..

அதோடு வேறு எந்த கட்சியும் தவெக பக்கம் வரவில்லை. ஒருபக்கம் அவரின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் இதுவரை வெளியாகவில்லை.. அதேபோல் சிபிஐ விசாரணைக்காக இரண்டு முறை டெல்லி சென்றார் விஜய்.

எனவே விஜய் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறார்.. கவலையில் இருக்கிறார் என்றெல்லாம் செய்திகள் ஒருபக்கம் கசிந்தது.. ஆனால் நான் அப்படியெல்லாம் இல்லை என எல்லோருக்கும் காட்டியிருக்கிறார் விஜய்.. தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி மூன்று வருடங்கள் முடிந்ததை கொண்டாடும் வகையில் தவெக அலுவலகம் அமைந்துள்ள பனையூரில்
 விழா நடந்து வருகிறது. அந்த விழாவில் விஜய் குத்தாட்டம் போட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVK IT Wing (@voiceof_tvk)


