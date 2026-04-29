முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

சீரடி சாய்பாபா கோவிலில் நடிகையுடன் செல்பி!.. வைரல் போட்டோஸ்!...

Advertiesment
vijay
BY: webdunia
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (17:39 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (17:44 IST)
தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் முடிந்திருக்கும் நிலையில் தவெக தலைவர்  விஜய் நேற்று திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசாமி கோவிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்தார். அதிகாலையில் அவர் அங்கு சென்றிருந்தபோது அவரை பார்க்க அங்க பலரும் கூடியிருந்தார்கள். சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் அவருக்கு பூரண கும்ப மரியாதையும் செலுத்தப்பட்டது. அதோடு விஜய்க்கு வெற்றிவேலும் பரிசாக கொடுக்கப்பட்டது. மேலும் திருச்செந்தூர் கோவிலில் விஜய் சூர சம்ஹார பூஜை செய்ததாகவும் சொல்லப்பட்டது..

அதாவது அரசியலில் எதிரிகளை வீழ்த்துவதற்காக பொதுவாக அரசியல்வாதிகள் இந்த பூஜைகளை செய்வார்கள். அதன்பின் அங்கிருந்து சென்னை வந்த விஜய் இன்று மகாராஷ்டிராவில் உள்ள சீரடி சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்று அங்கு சாய்பாபாவை வணங்கியிருக்கிறார். இதுதொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்நிலையில் சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்றிருந்த நடிகை கனிகா அந்த கோயிலுக்கு வந்திருந்த விஜயுடன் செல்பி எடுத்துக் கொண்டார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களை கனிகா தனது சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் பகிர்ந்திருக்கிறார்..

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜயால் யாருக்கும் மெஜாரிட்டி கிடைக்காது!. பாஜக போடும் பக்கா ஸ்கெட்ச்!..

