முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பதவி கிடைக்காத கோபம்!.. விஜயின் காரை மறித்த தவெக பெண் நிர்வாகி!... பனையூரில் பரபரப்பு!...

Advertiesment
விஜய்

Bala

, செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (14:35 IST)
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிவிட்டாலும் இன்னும் சில மாவட்டங்களுக்கு மாவட்ட செயலாளர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை. தவெகவை பொறுத்தவரை விஜயின் ரசிகர் மன்றங்களில் பல வருடங்களாக இருந்து அதன்பின் விஜயின் மக்கள் இயக்கத்தில் செயல்பட்ட நிர்வாகிகளைதான் விஜய் தற்போது தவெகவிலும் பதவிகளை கொடுத்து வருகிறார். அதேநேரம் பல வருடங்களாக விஜயின் மக்கள் இயக்கத்தில் இருந்த பலருக்கும் தவெகவில் பதவிகள் கொடுக்கப்படவில்லை என்கிற புகார் இருக்கிறது.
 
சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட விஜயின் மேனேஜராக பி.டி.செல்வகுமர் இதே புகாரை சொல்லி தன்னை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டார்
. இந்நிலையில்தான், திருச்சி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களுக்கு மாவட்ட செயலாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இண்ட அறிவிப்பை தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பனையூர் அலுவகத்தில் இதுபற்றி அறிவிக்கிறார்.
 
ஒருபக்கம், கட்சியில் பல வருடங்களாக உள்ளது எங்களுக்கு மாவட்ட செயலாளர்கள் பதவி இல்லையா என பல தவெக நிர்வாகிகளும் அதிருப்திகளை தெரிவித்து வருகிறார்கள். அவர்கள் இன்று காலை முதலே தவெக தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள பனையூருக்கு படையெடுத்து வருகிறார்கள்.
 
இந்நிலையில்தான், தூத்துக்குடியை சேர்ந்த தவெக பெண் நிர்வாகி அஜிதா தனக்கு மாவட்ட செயலாளர் பதவி கொடுக்கவில்லை என்கிற ஆதங்கத்தில் தனது ஆதரவாளர்களுடன் பனையூர் அலுவகத்தின் முன் அவர் கண்ணீர் மல்க காத்திருக்கும் புகைப்படம் வெளிகியுள்ளது. மேலும், விஜய் அங்கு வந் போது அவரின் காரையும் மறித்து விஜயிடம் பேச முயன்றார் அஜித்தா. ஆனால் அங்கிருந்த பவுன்சர்கள் அவரை விலக்கி விஜயின் காரை அங்கிருந்து அனுப்பிவிட்டனர். இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரூ.2.7 லட்சம் தருகிறேன், நாட்டை விட்டு வெளியேறுங்கள்.. சட்டவிரோதமாக நுழைந்த இந்தியர்களுக்கு டிரம்ப் எச்சரிக்கை..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos