இதை மட்டும் செஞ்சிருங்க முதல்வர் விஜய்.. நீங்க தான் நிரந்தர முதல்வர்.. ஒரு சாமானியனின் எதிர்பார்ப்பு..!

விஜய்
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 10 May 2026 (15:19 IST) Updated Date: Sun, 10 May 2026 (15:20 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் புதிய அரசாங்கம் அமையப்பெற்றுள்ள நிலையில், அக்கட்சியின் தீவிர ஆதரவாளர் ஒருவர் அக்கட்சி தலைமைக்கு விடுத்துள்ள கோரிக்கை சமூக வலைதளங்களில் பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. 
 
"புதிய அரசியல், தூய்மையான நிர்வாகம்" என்று உறுதியளித்த தவெக, பழைய அரசியல் கலாச்சாரத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
குறிப்பாக, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் பேனர் மற்றும் போஸ்டர் கலாச்சாரத்தை முற்றிலும் ஒழிக்க வேண்டும் என்று அவர் கோரியுள்ளார். இது சுற்றுச்சூழலை பாதிப்பதோடு, விபத்துகளுக்கும் வழிவகுக்கிறது. 
 
வாகனங்களில் கட்சி கொடிகளை பயன்படுத்துவது மோட்டார் வாகன சட்டத்திற்கு எதிரானது என்றும், சாலைகளில் பட்டாசு வெடித்து போக்குவரத்தை முடக்கும் கொண்டாட்டங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 
 
மேலும், கட்சியின் பெயரை பயன்படுத்தி அதிகாரிகளை மிரட்டுவது அல்லது கட்டாய வசூலில் ஈடுபடுவது போன்ற செயல்கள் இயக்கத்தின் நற்பெயரை கெடுக்கும் என்று அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்றுள்ள தவெக, மற்ற கட்சிகளுக்கு முன்மாதிரியாக திகழ வேண்டும் என்பதே இக்கோரிக்கையின் சாராம்சம். பழைய தவறுகளை திரும்ப செய்யாமல், கண்ணியமான மற்றும் ஒழுக்கமான அரசியல் கலாச்சாரத்தை முதல்வர் விஜய் அவர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அந்த ஆதரவாளர் உருக்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இது போன்ற மாற்றங்களே உண்மையான "மக்களுக்கான அரசியலாக" அமையும்.
 
Edited by Siva

