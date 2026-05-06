காங்கிரஸ் எங்கள் முதுகில் குத்திவிட்டது.. விரைவில் வருந்தும்: திமுக கடும் கொந்தளிப்பு..!

saravanan
BY: Webdunia
Publish Date: Wed, 06 May 2026 (12:35 IST) Updated Date: Wed, 06 May 2026 (12:36 IST)
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, காங்கிரஸ் கட்சி தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவளிக்க முன்வந்திருப்பது திமுகவினரிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்துப் பேசிய திமுக செய்தி தொடர்பாளர் சரவணன் அண்ணாதுரை, காங்கிரஸின் இந்த செயல் "முதுகில் குத்தும் வேலை" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
 
ராகுல் காந்தியை பாஜகவும் ஆர்எஸ்எஸும் இழிவாக பேசியபோது, அவரை முதன்முதலில் பிரதமர் வேட்பாளராக முன்மொழிந்து துணிச்சலான முடிவை எடுத்தவர் மு.க. ஸ்டாலின் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 
 
திமுகவின் கடின உழைப்பால்தான் காங்கிரஸால் இந்த ஐந்து இடங்களை வெல்ல முடிந்தது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். த.வெ.க-விற்கு 11 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், 47 இடங்களை வைத்துள்ள அதிமுக நிபந்தனையற்ற ஆதரவு தர தயாராக இருக்கும்போது, காங்கிரஸ் ஆதரவு தருவது "முட்டாள்தனமான" முடிவு என அவர் சாடினார்.
 
பாஜகவிடமிருந்து தமிழ்நாட்டை காக்கவே இந்த முடிவு என காங்கிரஸ் கூறுவதை ஏற்க முடியாது என்றும், தேர்தல் முடிந்த ஒரே நாளில் நம்பகத்தன்மையற்ற முறையில் காங்கிரஸ் நடந்துகொண்டுள்ளது வருத்தமளிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். 
 
இந்த முடிவு அகிலேஷ் யாதவ், உத்தவ் தாக்கரே போன்ற பிற மாநில தலைவர்கள் மத்தியில் காங்கிரஸின் நற்பெயரை பாதிக்கும் என்றும், விரைவில் இந்த முடிவிற்காக காங்கிரஸ் வருந்த நேரிடும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.
 
Edited by Siva

