மகனின் வரலாற்று வெற்றி: நெகிழ்ச்சியில் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் மற்றும் தாய் ஷோபா!

விஜய்
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 10 May 2026 (08:55 IST) Updated Date: Sun, 10 May 2026 (08:57 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய சகாப்தம் இன்று உதயமாகிறது. பல தசாப்தங்களாக திரையுலகில் தளபதியாக கோலோச்சிய விஜய், இன்று தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணத்தில், அவரது பெற்றோர்களான இயக்குநர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் மற்றும் ஷோபா சந்திரசேகர் ஆகியோர் தங்களது எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
 
பதவியேற்பு விழாவிற்கு புறப்படும் முன் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், "மக்கள் இன்று மிகவும் சந்தோஷப்படப் போகின்றனர்" என்று மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார். தனது மகனை ஒரு சிறந்த ஆளுமையாகவும், மக்கள் சேவகனாகவும் வளர்த்தெடுத்த ஒரு தந்தையின் பெருமிதம் அவரது வார்த்தைகளில் தென்பட்டது. விஜய்யின் அரசியல் வருகைக்கும், அவர் இந்த உன்னத நிலையை அடைவதற்கும் ஆரம்பப்புள்ளியாக இருந்தவர் எஸ்.ஏ.சி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
அதேபோல், விஜய்யின் தாயார் ஷோபா அவர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் பேசுகையில், "நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன்" என்று சுருக்கமாகவும் அதே சமயம் உணர்வுப்பூர்வமாகவும் கூறினார். ஒரு தாயாக தனது மகன் மாநிலத்தின் மிக உயரிய பதவியை அடைவதை காண்பது, வாழ்நாளின் ஆகச்சிறந்த தருணம் என்பதை அவரது புன்னகை உணர்த்தியது.
 
கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் ஆரவாரத்திற்கும், அரசியல் தலைவர்களின் வாழ்த்துகளுக்கும் மத்தியில், பெற்றோர் ஆசியுடன் விஜய் இன்று ஒரு புதிய நிர்வாக பயணத்தை தொடங்குகிறார். திரையில் பார்த்த 'நாயகன்' நிஜத்தில் 'மக்கள் தலைவராக' உயர்ந்து நிற்பதைக் கண்டு தமிழகமே இன்று திருவிழா கோலம் பூண்டுள்ளது.
 
