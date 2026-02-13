முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கரூரை அடுத்த சேலம்!.. விஜய் கூட்டத்தில் உயிரிழந்த இளைஞர்!...

Advertiesment
vijay

Mahendran

, வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026 (14:53 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டியில் இன்று தவெக சார்பில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அனுமதி கேட்டபோது போலீசார் 40-க்கும் மேற்பட்ட கடுமையான நிபந்தனைகளை விதித்தார்கள். குறிப்பாக 5 ஆயிரம் பேருக்கு மேல் இதில் கலந்து கொள்ள கூடாது.. எல்லோருக்கும் நுழைவு சீட்டு இருந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என காவல்துறை கூறியிருந்தது.

இந்த கூட்டம் இன்று 12 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை நடைபெறும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.. ஆனால் விஜய் பேசி முடித்த போதே சுமார் மத்யம் ஒரு மணி அளவில் இந்த கூட்டம் முடிந்து விட்டது. இந்த கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் வழக்கம்போல் திமுகவை
கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.

இந்நிலையில் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட வெள்ளிப் பட்டறை தொழிலாளி சூரஜ்(37) என்கிற நபர் மூன்று மணி நேரமாக வெயிலில் நின்று கொண்டு வந்ததால் மயக்கமடைந்து உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றபோது உயிரிழந்திருக்கிறார்..

அவர் மயக்கம் அடைந்தவுடன் அங்கிருந்து அவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். ஆனால் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்த விழுந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டார்கள்.. ஏற்கனவே விஜய் கரூருக்கு சென்றபோது 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் தற்போது மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் தவெக வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

4 கார்களில் மாறி மாறி பாலியல் பலாத்காரம்.. 11ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos