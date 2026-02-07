2 வருட கேரண்டியுடன் நலத்திட்ட உதவி வழங்கினேன்: செல்லூர் ராஜூ

மதுரையில் நடைபெற்ற அதிமுக நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில், முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தனது வழக்கமான பாணியில் அதிரடியான கருத்துக்களை பகிர்ந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.
காங்கிரஸ் கட்சியினர் மகாத்மா காந்தியை முற்றிலுமாக மறந்துவிட்டனர் என்று குற்றம் சாட்டிய அவர், மதுரையில் உள்ள காந்தி சிலையை தனது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து தானே புதுப்பித்ததாக குறிப்பிட்டார். "காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கு காந்தி சிலையைக்கூட புதுப்பிக்க மனமில்லை" என்று அவர் சாடியது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மேற்குத் தொகுதியில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், ஏராளமான பெண்களுக்கு 'ஹாட் பாக்ஸ்' உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை அவர் வழங்கினார். அப்போது பேசிய அவர், "எந்தவித பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் மக்களுக்கு உதவும் ஒரே கட்சி அதிமுக தான்" என்று பெருமிதம் கொண்டார்.
மேலும், தான் வழங்கிய ஹாட் பாக்ஸ்களுக்கு இரண்டு வருட 'கேரண்டி' உண்டு என்றும், இத்தகைய உத்தரவாதத்துடன் பொருட்களை வழங்கும் பெரிய மனசு அதிமுகவுக்கு மட்டுமே உண்டு என்றும் அவர் நகைச்சுவையுடன் கூறினார். செல்லூர் ராஜுவின் இந்த பேச்சு தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.