முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2 வருட கேரண்டியுடன் நலத்திட்ட உதவி வழங்கினேன்: செல்லூர் ராஜூ

Advertiesment
Tamil

Siva

, சனி, 7 பிப்ரவரி 2026 (12:04 IST)
மதுரையில் நடைபெற்ற அதிமுக நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில், முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தனது வழக்கமான பாணியில் அதிரடியான கருத்துக்களை பகிர்ந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார். 
 
காங்கிரஸ் கட்சியினர் மகாத்மா காந்தியை முற்றிலுமாக மறந்துவிட்டனர் என்று குற்றம் சாட்டிய அவர், மதுரையில் உள்ள காந்தி சிலையை தனது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து தானே புதுப்பித்ததாக குறிப்பிட்டார். "காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கு காந்தி சிலையைக்கூட புதுப்பிக்க மனமில்லை" என்று அவர் சாடியது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மதுரை மேற்குத் தொகுதியில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், ஏராளமான பெண்களுக்கு 'ஹாட் பாக்ஸ்' உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை அவர் வழங்கினார். அப்போது பேசிய அவர், "எந்தவித பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் மக்களுக்கு உதவும் ஒரே கட்சி அதிமுக தான்" என்று பெருமிதம் கொண்டார். 
 
மேலும், தான் வழங்கிய ஹாட் பாக்ஸ்களுக்கு இரண்டு வருட 'கேரண்டி' உண்டு என்றும், இத்தகைய உத்தரவாதத்துடன் பொருட்களை வழங்கும் பெரிய மனசு அதிமுகவுக்கு மட்டுமே உண்டு என்றும் அவர் நகைச்சுவையுடன் கூறினார். செல்லூர் ராஜுவின் இந்த பேச்சு தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
 
Editedby Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறுவோம்!.. கொந்தளித்த திருமாவளவன்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos