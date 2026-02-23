முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
உயிர் போனாலும் பரவால்ல.. விஜயை பாக்கணும்!.. வேலூரில் பெண்கள் நெகிழ்ச்சி!..

vijay

BALA

திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (12:30 IST)
சேலத்திற்கு பின் இன்று வேலூரில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. சற்றுநேரத்தில் விஜய் அந்த கூட்டத்தில் பேசவிருக்கிறார். இந்த கூட்டத்தில் 4,900 நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்ள அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்ததாலும், சேலத்தில் சுராஜ் என்பவர்  வெயில் கொடுமை தாங்காமல் உயிரிழந்ததாலும் தவெக கூட்டத்திற்கு போலீசார் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர்.

கியூ ஆர் கோட் மூலம் மட்டுமே அனுமதி, குடிநீர், மருத்துவ வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், மக்களும், நிர்வாகிகளும் வெயிலில் நிற்க கூடாது என்பது உள்ளிட்ட பல கட்டுப்பாடுகளை போலீசார் விதித்திருக்கிறார்கள்.. இந்நிலையில்தான், இன்று வேலூரில் பேசவிருக்கிறார் விஜய். ஒருபபக்கம் விஜயை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆசையில் பல பெண்களும் அங்கே வந்திருந்தார்கள்.

அப்படி வந்த சில பெண்கள் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது ‘நாங்கள் விஜய் சாரை பார்ப்பதற்காக இங்கே வந்தோம் என ஒரு பெண் சொல்ல, மற்றொருவர் நான் என் குழந்தைகளை என் மாமியார் வீட்டில் விட்டு வந்திருக்கிறேன். விஜயை ஒருமுறையாவது பார்க்க வேண்டும் என்பது என் ஆசை. அவருக்காக எங்கள் உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை’ என சொல்லி அதிர வைத்தார்.

