வேலூர் தவெக பொதுகூட்டம்!.. போலீசாரின் கட்டுப்பாட்டை காற்றில் பறக்கவிட்ட தவெகவினர்..

tvk vijay

BALA

, திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (12:20 IST)
தவெக தலைவர் விஜய் இன்று வேலூரில் நடக்கவுள்ள பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசவிருக்கிறார். இந்த கூட்டத்தில் 4900 நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்ளவிருக்கிறார்கள்..
ஏற்கனவே கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்ததாலும், சேலத்தில் ஒருவர் வெயில் கொடுமை தாங்காமல் உயிரிழந்ததாலும் தவெக கூட்டத்திற்கு போலீசார் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர்.

கியூ ஆர் கோட் மூலம் மட்டுமே அனுமதி, குடிநீர், மருத்துவ வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், மக்களும், நிர்வாகிகளும் வெயிலில் நிற்க கூடாது என்பது உள்ளிட்ட பல கட்டுப்பாடுகளை போலீசார் விதித்திருக்கிறார்கள்.. இந்நிலையில்தான், இன்று வேலூரில் பேசவிருக்கிறார் விஜய்.

இந்நிலையில், போலீசார் விதித்த கட்டுப்பாடுகளில் முக்கியமானது விஜயின் வாகனத்திற்கு முன்னும் பின்னும்  யாரும் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்லக்கூடாது என்பதுதான். ஆனால், இதை தவெகவின் பின்பற்றவில்லை. விஜய் வரும் வழியெங்கும் விஜய் ரசிகர்களும், தவெகவினரும் அவரின் வாகனத்தை சுற்றி வலம் வந்தனர். தீடிரென பலரும் ஓடிப்போய் அவரின் வாகனத்தை நிறுத்தி செல்பி எடுத்தார்கள்.

அங்கிருந்து போலீசார் அவர்களை விரட்டிய பின்னர் மற்ற இடத்திலும் இதேதான் நடந்தது. அதேபோல், பொதுக்கூட்டத்தில் நுழைவுச்சீட்டு இல்லாமலும் சிலர் முண்டியடித்து உள்ளே சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது.

TVK: பாதுகாவலரை பாதி வழியில் விட்டுப் போன விஜய்!.. வேலூரில் பரபரப்பு!...

