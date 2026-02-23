TVK: பாதுகாவலரை பாதி வழியில் விட்டுப் போன விஜய்!.. வேலூரில் பரபரப்பு!...

தலைவர் விஜய் இன்று வேலூரில் நடக்கவுள்ள பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசவிருக்கிறார். இந்த கூட்டத்தில் 4900 நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்ளவிருக்கிறார்கள்..
ஏற்கனவே கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்ததாலும், சேலத்தில் ஒருவர் வெயில் கொடுமை தாங்காமல் உயிரிழந்ததாலும் தவெக கூட்டத்திற்கு போலீசார் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர்.
கியூ ஆர் கோட் மூலம் மட்டுமே அனுமதி, குடிநீர், மருத்துவ வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், மக்களும், நிர்வாகிகளும் வெயிலில் நிற்க கூடாது என்பது உள்ளிட்ட பல கட்டுப்பாடுகளை போலீசார் விதித்திருக்கிறார்கள்.. இந்நிலையில்தான், இன்று வேலூரில் உரையாற்ற வருகிறார் விஜய்..
இந்நிலையில், விஜயின் பாதுகாவலர் ஒருவரை பாதியில் விட்டு சென்ற சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. விஜய் வேலூரை நெருங்கியபோது பின் இருக்கையில் இருந்து முன்பக்க இருக்கைக்கு மாறினார். அப்போது சில பாதுகாவலர்களும் பிற கார்களில் இருந்து கீழே இறங்கினார்கள்.
விஜய் முன் இருக்கைக்கு மாறி கார் கிளம்பிய போது கீழே இறங்கிய பாதுகாவலர்களும் கார்களில் ஏறிய நிலையில் ஒரு பாதுகாவலர் மட்டும் காரில் ஏறுவதற்குள் கார்கள் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றனர். எனவே, அவர் நடுரோட்டில் நின்று கொண்டிருந்தார். அதன் பின் அவர் வேறு வாகனம் மூலம் மாநாடு நடக்கும் கூட்டத்திற்கு சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது.