97 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர் நீக்கம்: SIR-ஐ எதிர்த்த அரசியல் கட்சிகளின் மௌனம் ஏன்?

தமிழக தேர்தல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியின் முடிவில் சுமார் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். 6.41 கோடியாக இருந்த தமிழக வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது 5.43 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது. அதாவது, ஒட்டுமொத்த வாக்காளர்களில் 15% பேர் ஒரே கட்டத்தில் நீக்கப்பட்டிருப்பது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
நீக்கத்திற்கான காரணங்கள்: தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, நீக்கப்பட்ட 97 லட்சம் பேரில்:
66.44 லட்சம் பேர் முகவரி மாறியவர்கள் அல்லது நீண்ட நாட்களாக வசிப்பிடத்தில் இல்லாதவர்கள்
26.94 லட்சம் பேர் உயிரிழந்தவர்கள்.
3.98 லட்சம் பேர் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பெயர் பதிவு செய்தவர்கள்
இந்த SIR பணி தொடங்கப்பட்டபோது, "இது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது", "வாக்காளர் உரிமையைப் பறிக்கும் செயல்" என்று கூறி திமுக உள்ளிட்ட ஆளும் கூட்டணி கட்சிகள் உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்றன. ஆனால், வரைவு பட்டியல் வெளியான பிறகு சுமார் 24 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெரிய அளவில் எதிர்ப்பு குரல்கள் எழவில்லை. இது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.