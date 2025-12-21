முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






97 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம் ஒரு ஜனநாயக சுத்திகரிப்பு: ரங்கராஜ் பாண்டே கருத்து..!

Advertiesment
வாக்காளர் பட்டியல்

Siva

, ஞாயிறு, 21 டிசம்பர் 2025 (12:09 IST)
தமிழகத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து சுமார் 97 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து மூத்த பத்திரிகையாளர் ரங்கராஜ் பாண்டே அளித்துள்ள நேர்காணலில், இந்த நீக்க நடவடிக்கையை ஒரு ஜனநாயக சுத்திகரிப்பாகவே பார்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார். 
 
மொத்தம் இருந்த 6.40 கோடி வாக்காளர்களில் தற்போது 5.40 கோடியாக குறைந்திருப்பது, போலி வாக்காளர்கள் மற்றும் தகுதியற்றவர்களை அகற்றும் பணியின் ஒரு பகுதி என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
நீக்கப்பட்ட 97 லட்சம் பேரில் சுமார் 40 லட்சம் பேர் உயிரிழந்தவர்கள் என்றும், 50 லட்சம் பேர் முகவரி மாறியவர்கள் என்றும் பாண்டே விளக்கமளித்தார். உயிரிழந்தவர்களின் பெயர்கள் பட்டியலில் நீடிப்பது தேர்தல் முறைகேடுகளுக்கே வழிவகுக்கும் என்பதால், இதனை எதிர்ப்பது முறையற்றது என்றார். 
 
குறிப்பாக, இந்தப் பணிகளை மேற்கொண்டது மத்திய அரசு அல்ல, மாறாக தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 38 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் வருவாய்த்துறை ஊழியர்களே என்பதை அவர் அழுத்தமாக பதிவு செய்தார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இறந்த 4 மாத குழந்தையை கட்டப்பையில் தூக்கி சென்ற அவலம்.. மருத்துவமனையின் அலட்சியமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos