50 தொகுதிகள்.. 1 துணை முதல்வர் பதவி.. 5 அமைச்சர் பதவி.. காங்கிரசுக்கு விஜய் கொடுத்த ஆஃபர்?

Vijay TVK

Siva

, சனி, 17 ஜனவரி 2026 (09:59 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி புதிய கூட்டணி கணக்குகள் தற்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இடையே ரகசிய பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பான தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. இந்த கூட்டணியை உறுதி செய்யும் வகையில், விஜய்யின் தரப்பிலிருந்து காங்கிரஸிற்கு ஒரு மெகா 'ஆஃபர்' வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
அதிமுக மற்றும் திமுக ஆகிய இரு திராவிட கட்சிகளையும் வீழ்த்தி மாற்றத்தை கொண்டுவரத் துடிக்கும் விஜய், காங்கிரஸிற்கு 50 தொகுதிகள் வரை ஒதுக்க தயாராக இருப்பதாக தெரிகிறது. இதுமட்டுமல்லாமல், ஆட்சியில் அதிகார பகிர்வு என்ற தாரக மந்திரத்தின் அடிப்படையில், ஒரு துணை முதல்வர் பதவி மற்றும் ஐந்து முக்கிய அமைச்சரவை பதவிகளை காங்கிரஸிற்கு வழங்க விஜய் முன்வந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. திமுக கூட்டணியில் 'ஆட்சியில் பங்கு' கிடைக்காது என்பதை உணர்ந்துள்ள காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கு, விஜய்யின் இந்த அதிரடி அறிவிப்பு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாகத் தெரிகிறது.
 
மறுபுறம், தேசிய அளவில் ராகுல் காந்தியுடன் இணக்கமான சூழலை கடைபிடிக்கும் விஜய், தமிழகத்தில் காங்கிரஸை தனது பக்கம் இழுப்பதன் மூலம் ஒரு வலுவான மாற்று அணியை உருவாக்கத் திட்டமிடுகிறார். இந்த தொகுதிப் பங்கீடு மற்றும் அதிகார பகிர்வு ஒப்பந்தம் உறுதியானால், தமிழகத்தின் தேர்தல் களம் முற்றிலும் புதிய திசையை நோக்கி நகரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
