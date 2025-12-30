முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தேர்தலுக்கு பின் விஜய் முதல்வரா? எதிர்க்கட்சி தலைவரா? அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிப்பு..!

vijay

Siva

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (17:45 IST)
தமிழக அரசியலில் 2026-ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தல் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும் என அரசியல் வட்டாரங்களில் பலத்த எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்களின் அரசியல் பிரவேசம் இந்த எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. 
 
இது குறித்து அரசியல் விமர்சகர்கள் தங்களது ஆய்வில், வரும் தேர்தலில் விஜய் அவர்கள் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவோ அல்லது மிக வலிமையான எதிர்க்கட்சி தலைவராகவோ உருவெடுக்க வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருப்பதாக கணித்துள்ளனர்.
 
தற்போது விஜய் அவர்களை சுற்றி நிலவும் அரசியல் எழுச்சி மற்றும் மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு இருக்கும் அபரிமிதமான செல்வாக்கு குறையாமல் தொடர்ந்தால், தமிழக அரசியலில் பல தசாப்தங்களாக நிலவி வரும் இருமுனை போட்டி மாறும். 
 
பெண்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்கள் மத்தியில் விஜய் பெற்றுள்ள ஆதரவு, பாரம்பரிய அரசியல் சமன்பாடுகளை மாற்றியமைக்கும் திறன் கொண்டது. தேர்தலுக்கு இன்னும் கால அவகாசம் இருந்தாலும், விஜய்யின் நிதானமான நகர்வுகளும், தெளிவான இலக்கும் அவரை ஒரு முக்கியமான அரசியல் சக்தியாக நிலைநிறுத்தியுள்ளன. 
 
2026 தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு புதிய அரசியல் சகாப்தத்தின் தொடக்கமாக இருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

