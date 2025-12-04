முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்: 13 இந்து அமைப்பினர் கைது

Advertiesment
திருப்பரங்குன்றம்

Mahendran

, வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025 (10:22 IST)
மதுரை, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான விவகாரத்தில், 13 இந்து அமைப்பை சேர்ந்த நபர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
 
மலை உச்சியில் தீப தூணில் தீபம் ஏற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டிருந்தார். இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்ட நிலையில், தீபம் ஏற்றும் பொருட்கள் திடீரென கீழே இறக்கப்பட்டதால், மலை உச்சியில் உள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் மண்டபத்தில் மட்டுமே தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
 
இதனால் ஆத்திரமடைந்த இந்து அமைப்பினர் மலைப்பாதை அருகே திரண்டு, காவல்துறையினரின் தடுப்புகளை தள்ளிவிட்டு மலை மீது ஏற முயன்றனர். இதனால் ஏற்பட்ட மோதலில் இரு காவலர்கள் உட்படப் பலர் காயமடைந்தனர். 
இதையடுத்து, 15 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும், பொது அமைதியை பாதுகாக்க திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் 144 தடை உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முற்றிலும் வலு குறைந்தது டிட்வா புயல்.. சென்னையில் இன்று வெயில் அடித்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos