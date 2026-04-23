100% Confident ஆக இருக்கிறேன் - வாக்களித்தப்பின் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி

Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (09:03 IST)
Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (09:04 IST)
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தனது சொந்த தொகுதியான சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியில் இன்று காலை தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.
வாக்களித்த பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், இந்த தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும் என்பதில் தான் "100 சதவீதம் நம்பிக்கையுடன்" இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
மேலும், தமிழகத்தின் அனைத்து வாக்காளர்களும் தங்களின் ஜனநாயக கடமையை தவறாமல் ஆற்ற வேண்டும் என்று அவர் உருக்கமான வேண்டுகோள் விடுத்தார். "வாக்காளர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு பிடித்தமான, மாநிலத்திற்கு நல்லது செய்யும் வேட்பாளர்களுக்கு தங்கள் விருப்பப்படி வாக்களிக்க வேண்டும்" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஜனநாயகத்தின் வலிமையே வாக்காளர்களின் கையில் தான் உள்ளது என்பதை வலியுறுத்திய அவர், அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதற்கு ஒத்துழைப்பு தருமாறு கேட்டுக்கொண்டார். எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த தன்னம்பிக்கையான பேட்டி அதிமுக தொண்டர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.