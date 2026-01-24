முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஸ்டார்ட்ச் லைட்லாம் வேண்டாம்.. சூரியன்லயே போட்டியிடுங்க!.. கமலிடம் சொல்லும் திமுக!...

Advertiesment
kamal stalin

Mahendran

, சனி, 24 ஜனவரி 2026 (16:07 IST)
சில வருடங்களுக்கு முன்பு நடிகர் கமல்ஹாசன் மக்கள் நீதி மையம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார். கட்சி துவங்கிய புதிதில் இவர் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வந்தார். அதுவும் முக ஸ்டாலின் டிவியில் பேசும் வீடியோவை பார்த்து தன் கையில் இருக்கும் டார்ச் லைட்டை தூக்கி எறிந்து அந்த டிவியை உடைப்பது போல் எல்லாம் வீடியோ போட்டார் கமல்.

ஆனால், 2021ம் வருடம் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் அமர்ந்த பின் திமுகவை ஆதரிக்கத் தொடங்கினார் கமல்ஹாசன். ஒருபக்கம் சட்டமன்ற மற்றும் பாராளுமன்ற தேர்தலிலும் எதிர்பார்த்த வாக்குகளை அவர் பெறவில்லை. குறிப்பாக கோவை தொகுதியில் போட்டியிட்ட கமலும் தோற்றுப்போனார்.

எனவே,திமுக ஆதரவு கொள்கையை கையில் எடுத்தார் கமல். இதையடுத்து கமலை பலரும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்கள். இந்நிலையில் வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னிட்டு திமுகவில் 12 தொகுதிகளை வாங்க திட்டமிட்டு இருக்கிறாராம் கமல். மக்கள் நீதி மையத்திற்கு எந்த தொகுதியில் அதிக வாக்குகள் கிடைக்கும் என்பதை குறிப்பிட்டு திமுகவிடம் வழங்க அவர் திட்டமிட்டிருக்கிறாராம்.

அதோடு டார்ச்லைட் சின்னத்திலேயே போட்டியிடவும் கமல் விரும்புவதாக தெரிகிறது. ஆனால் திமுகவோ உதயசூரியன் சின்னத்தில் மக்கள் நீதி மய்யத்தை போட்டியிட வைக்க நினைக்கிறதாம்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இரவில் பாலியல் தொல்லை!. தமிழக போலீஸ் மாஸ்!.. ஹோட்டல் நிறுவனர் நெகிழ்ச்சி!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos