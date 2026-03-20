விளாத்திக்குளம் மாணவி கொலை!.. குற்றவாளி தர்ம முனீஸ்வரன் பகீர் வாக்குமூலம்!..

vilathikulam
BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (15:45 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (15:46 IST)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம், வேடநத்தம் கிராமத்தில் உள்ள காட்டுப் பகுதியில் 12ம் வகுப்பு மாணவி சடலமாக மீட்கப்பட்டார். அவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொடுமையாக கொலை செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது.  இதையடுத்து தூத்துக்குடி போலீசார் 10 தனி படை அமைத்து குற்றவாளியை தேடிவந்தனர்.

சிசிடிவி கேமரா பதிவை வைத்து ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடியில் வசிக்கும் தர்ம முனிஸ்வரன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். பள்ளி சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்துவிட்டு அவர் அந்த பக்கம் பைக்கில் சென்றது சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருந்தது. மேலும் அவர் ஓட்டி சென்றது ஒரு திருட்டு பைக் என்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

கைது செய்யப்பட்ட தர்ம முனீஸ்வரன் ஏற்கனவே 2020ம் வருடம் எட்டயபுரத்தில் 60 வயது மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வழக்கில் கைதாகி 5 வருடங்கள் சிறையில் இருந்திருக்கிறார். சமீபத்தில்தான் ஜாமினில் வெளியே வந்த தர்ம முனீஸ்வரன் தினமும் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று கையெழுத்து போட்டு வந்திருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், சிறுமி கொலை வழக்கில் சிக்கியிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், போலீசாரிடம் தர்ம முனீஸ்வரன் அளித்துள்ள வாக்குமூலம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

சிறையிலிருந்து வெளியேவந்த தர்ம மூனீஸ்வரன் கையில் செலவுக்கு பணமில்லை என்பதால் பெண்களை தாக்கி நகைகளை பறிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். இதற்காக ஒரு பைக்கையும் திருடியிருக்கிறார். கடந்த பல நாட்களாகவே வேடநத்தம் காட்டுப்பகுதியில் நோட்டம் விட்டிருக்கிறார். அங்கே வழக்கமாக பெண்கள் இயற்கை உபாதைகளை கழிப்பதற்காக வருவதை தெரிந்துகொண்டு அங்கே கொள்ளையடிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார்.

முக்கியமாக அந்த பகுதியில் சிசிடிவி கேமரா இல்லை என்பதை உறுதி செய்துகொண்டார். சம்பவத்தன்று காட்டுப்பகுதியில் பதுங்கியிருந்துள்ளார். பள்ளி மாணவியை ஒரு குச்சியால் தலையில் தாக்கியுள்ளார். சிறுமி மயக்கமடைந்ததும் கழுத்து, காதில் நகை இருக்கிறதா என பார்த்திருக்கிறார். ஆனால், தங்க நகை ஒன்றுமில்லை என்பதால் சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து உடலை புதறில் வீசிவிட்டு சென்றுவிட்டார்.

அதன்பின், கொலை நடந்த மறுநாள் எதுவும் தெரியாதது போல கிராம மக்களிடம் தர்ம முனிஸ்வரன் விசாரித்திருக்கிறார். அதன்பின் இந்த வழக்கை போலீசார் எப்படி விசாரிக்கிறது என்பதையும் தெரிந்துகொண்டு அந்த கிராமத்திலேயே இருந்திருக்கிறார். அதன்பின்னர்தான் சிசிடிவி கேமரா மூலம் போலீசாரிடம் சிக்கியிருக்கிறார்.

