விஜயகாந்தை திட்டிய வடிவேலுவுக்கு 5 கோடி!.. நெட்டிசன்கள் கோபம்!..

vadivelu

Mahendran

, ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026 (12:12 IST)
தமிழ் சினிமாவில் வடிவேலுவை தூக்கி விட்ட சிலரில் விஜயகாந்தும் ஒருவர். ஆனால் விஜயகாந்த்துக்கு போட்டியாக அவர் குடியிருக்கும் தெருவிலேயே வீடு வாங்கினார் வடிவேலு, ஒருமுறை விஜயகாந்தை பார்க்க வந்த தேமுதிக நிர்வாகிகள் அந்த தெருவில் கார்களை நிறுத்தியதால் வடிவேலு தனது வீட்டிற்கு செல்லமுடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

இதனால், தேமுதிக நிர்வாகிகளுக்கும், வடிவேலுவுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு அது கைகலப்பில் முடிந்தது. சிலர் வடிவேலுவின் வீட்டில் கல் எறிந்ததாகவும், அதில் வடிவேலுவின் மகள் காயமடைந்ததாகவும் சொல்லப்பட்டது. இதற்கு பின்னணியில் விஜயகாந்த் இருந்தார் என வடிவேலு நினைத்துக்கொண்டார். அந்த கோபத்தில்தான் 2011 சட்டமன்றத் தேர்தல் நடந்த போது விஜயகாந்தை திட்டுவதற்காகவே திமுகவுக்கு பிரச்சாரம் செய்யப் போனார் வடிவேலு. விஜயகாந்தை மிகவும் அசிங்கமாக பேசி பிரசாரம் செய்தார் வடிவேல்..

ஆனால் அந்த தேர்தலில் திமுகவை விடவும் அதிக தொகுதிகள் வெற்றி பெற்று விஜயகாந்த் எதிர்க்கட்சித் தலைவரானார். விஜயகாந்தை சமூகவலைத்தளங்களில் மோசமாக விமர்சித்து, திட்டமிட்டு அவரின் இமேஜை  காலி செய்தது திமுகதான் என பலரும் நம்புகிறார்கள்.

இந்நிலையில் ஒரு பேட்டியில் விஜயகாந்தை திட்டுவதற்காக வடிவேலுக்கு திமுக 5 கோடி காசு கொடுத்தது.. அந்த மேடையில் கலைஞர் கருணாநிதியும் இருந்தார் என விஜயகாந்தின் நெருங்கிய நண்பர் மற்றும் நடிகர் தியாகு கூறியிருந்தார்.. அந்த தகவலை பதிவிட்டு அப்படிப்பட்ட திமுக பக்கம் தேமுடிக செல்லலாமா என நெட்டிசன்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

